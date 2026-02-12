表態自提黨版軍購 傅崐萁：最終三讀絕非政院版

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨強調，軍購條例政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。（資料照）

賴清德總統昨敦促在野黨盡速審議行政院提出的一點二五兆國防特別條例草案，示警條例卡關恐讓台灣跌出美方優先名單。國民黨立院黨團總召傅崐萁批評賴清德以話術蒙蔽國人，但首度證實國民黨將自提版本並與民眾黨協商，要求美方給予實質具體的交貨期程保證。傅崐萁強調，政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。

「政院版是否付委 已非重點」

對於國民黨立委徐巧芯提出的八千億元軍購條例版本，傅崐萁否認國民黨版的軍購預算規模為八千億元，表示目前智庫與黨籍立委皆有不同建議，尚在最後整合中；待版本確定後，將與民眾黨進行全面磋商。

傅崐萁透露，國民黨版國防特別條例修法核心在於「保證」。特別條例屬於法律案，國民黨團將要求在條文內載明「對美採購合約須明訂交貨期程」以及「確認我國列於優先圈內」等具體承諾，強制行政部門依法執行，確保國防預算花在刀口上，且能在最短時間內實質獲得我方需要的裝備。

針對民眾黨團昨表達願讓政院版付委，外界解讀可能「藍白分」或「綠白合」。傅崐萁則直指「畫錯重點」，強調政院版有無付委已根本無關痛癢，因為在野黨將提出對案並進行實質審查，「最後立法院通過的，不會是行政院版本，在野黨不可能照單全收。」

對於賴清德呼籲在野黨支持國防特別條及預算盡速審議通過，國民黨主席鄭麗文昨回應，國民黨只有兩個標準，也就是採購真正需要的軍購，以及為老百姓看緊荷包，避免有人上下其手、貪贓枉法、舞弊營私，幫台灣真正換來堅實的國防，而非讓一些不肖人士中飽私囊。

