說明國防特別條例 顧立雄：齊頭式加薪無法反映專業性

國防部長顧立雄昨表示，過去八年國軍待遇算上軍公教調薪及各項專業加給已調升廿七次，齊頭式的大幅調升單一勤務加給，並無法合理反映國軍各項勤務專業特性，也無法產生吸引官兵調至其他勤務單位的誘因，甚至恐惡化攬才問題。（記者叢昌瑾攝）

為強化國軍戰力與留才誘因，國防部長顧立雄昨表示，過去八年國軍待遇算上軍公教調薪及各項專業加給已調升廿七次，齊頭式的大幅調升單一勤務加給，並無法合理反映國軍各項勤務專業特性，也無法產生吸引官兵調至其他勤務單位的誘因，甚至恐惡化攬才問題。

顧：過去8年國軍調薪、加給調升27次

顧立雄昨在總統府記者會上指出，自二〇一七年至二〇二五年，國軍配合軍公教調薪及各類專業加給調整合計已達廿七次；包括去年奉行政院核定，針對志願役戰鬥部隊、網路戰、戰航管及電偵加給等五項方案進行調升，並配合營舍整建優化服役環境，展現政府照顧官兵決心，期盼透過滾動式調整，持續修訂各項勤務加給，照顧官兵跟眷屬。

請繼續往下閱讀...

顧強調，齊頭式大幅調升單一勤務加給數額，無法合理反映國軍各項勤務專業特性，亦無法提供足夠誘因吸引官兵至勤務繁重單位服務，甚至恐惡化問題。因此，國軍薪資結構調整是依據勤務專業性、繁重程度及危險性分別訂定。

總統賴清德也說，民進黨政府比國民黨政府更照顧國軍，執政團隊過去十年四度為軍公教加薪，累計調幅達到十四％，並為國軍推動裝備換新、老舊眷舍改建，更完成廿三項加給調升，其中光是去年他便調升五項加給，每年增加支出一三八億元。

賴：在野黨版加薪案 不利軍中領導

賴清德指出，在野黨委員所推動的齊頭式加薪，除有違憲之虞，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導。因此行政院已聲請釋憲，倘若合憲，則以追加預算回補。身為民主法治的國家，一定要「合法、合憲」來提升軍人福利待遇。唯有制度正確，保障才能夠穩定，全體國軍也才能夠安心。

賴強調，政黨之間可以競爭，政策也可以充分溝通讓國人選擇；但攸關國安、主權與基本生存的國防，更應該要是攜手團結、一致對外。軍方及執政團隊從未要求國會無條件通過任何國防預算，而是希望在安全、機密的環境下，向朝野立委詳細說明，將如何運用預算守護主權，並且提升軍人的工作環境及待遇。

總統府昨舉行記者會，總統賴清德出席發表談話，再次說明推動國防特別條例的戰略思維與政策方向，並強調備戰才能避戰，能戰才能止戰。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法