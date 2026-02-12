為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    說明國防特別條例 梅家樹：建構C5ISR、全軍共同作戰圖像

    2026/02/12 05:30 記者方瑋立／台北報導
    參謀總長梅家樹上將昨在總統府記者會上說明C5ISR系統，包含「人工智慧決策支援系統」及「戰術網路情資分享套件」，獲裝後能讓全軍建立完整「共同作戰圖像」，有效整合各級部隊資訊，大幅加速「擊殺網」的建置與運作效率。（圖取自總統府官方直播）

    揭強弓飛彈等專案 形成多層攔截火網 打造「台灣之盾」

    政府提出八年期一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，在立院遭在野黨聯手封殺超過二個月。參謀總長梅家樹上將昨親上火線說明，面對中共軍事擴張與灰色地帶襲擾，國軍急需建構「多域拒止」與「韌性防衛」能量；其中，特別預算將投入建置高科技的C5ISR系統，透過AI輔助決策與情資分享，打造國軍從上到下的「共同作戰圖像」，以加速「擊殺網」的建置。

    透過AI輔助決策 加速建置「擊殺網」

    梅家樹昨在總統府記者會上簡報指出，國軍依據「防衛固守、重層嚇阻」戰略，在特別預算中規劃了「濱海打擊」、「地面縱深作戰」及「整體飛彈及空中防禦」等關鍵戰力，尤其現代化戰爭講求決策速度與精準度，該預算也將著重於籌獲「人工智慧決策支援系統」及「戰術網路情資分享套件」，未來將能讓國軍從指揮中心到基層部隊建立完整的「共同作戰圖像」，有效整合各級部隊資訊，大幅加速「擊殺網」的建置與運作效率。此外，結合先前已編列的軍民資通韌性計畫，將全面提升國軍的資安防護、指管備援及基礎設施搶救能力。

    在「多域拒止」方面，梅家樹表示，將籌建自製的「強弓」中程反戰術彈道飛彈系統、各型戰術與低空防空飛彈，搭配整合式戰場管理系統，建構高中低層的攔截火網，打造「台灣之盾」。同時，也將引進低成本攻擊型無人機、自殺式無人艇，以及M109A7自走砲、海馬斯多管火箭系統等，強化濱海與地面縱深打擊能力。

    若無法及時審議 三軍購案恐被取消

    梅家樹也再次示警，美方已於上週遞交M109A7自走砲等三案的發價書草案，並規劃於三月三十一日前完成簽署與首期款匯付。若特別條例無法及時付委審議，將影響簽署時間，恐導致全案取消。

    國防部長顧立雄則指出，軍購是經過與美方綿密溝通，經同意供售建置不對稱戰力及強化防衛韌性的必要項目，攸關台灣能否在印太地區、第一島鏈扮演重要樞紐腳色，形成有效嚇阻力量。

    顧立雄說，若特別條例未過，對未來防衛作戰非常重要的案項無法獲得，將嚴重削弱台灣欲建置的戰力，美方亦恐將認為台灣民眾不支持建構自我防衛能力，產生負面影響。另，預算所編列的國產無人機、無人艇等籌購，也能提升國防自主韌性，且初估可帶動四千億元經濟產值、增加約九萬個工作機會。

    顧立雄：台灣勿成印太嚇阻力量破口

    顧立雄重申，國防特別預算是完整的建軍計畫，盼八年預算通過後能有穩定的來源，將資源集中於迫切需要的能力建構。他說，「我們不希望台灣成為印太集體嚇阻力量裡面的破口」，籲請國人給予支持。

    總統府昨舉行記者會，總統賴清德出席發表談話，再次說明推動國防特別條例的戰略思維與政策方向，並呼籲國人成為國軍最大的後盾。（記者叢昌瑾攝）

