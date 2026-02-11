「台灣感性」襲韓 何欣純打造觀光級建國市場

民進黨台中市長提名人、立委何欣純（左）昨天到建國市場向民眾拜年。 （記者黃旭磊攝）

民進黨台中市長提名人、立委何欣純昨天到建國市場向民眾拜年，何欣純特別提到「台灣感性」，稱韓國人最喜歡來台灣市場，要協助建國市場打造成為國際觀光「亮點市場」，立法院副院長江啟臣到建國北黃昏市場發春聯，藍委楊瓊瓔北上立法院會期報到，三人參選角力動向持續受關注。

國民黨台中市長選戰「姊弟爭」僵局持續，台中市長盧秀燕昨天被問是否跟黨中央意見相左，盧秀燕保持沉默，僅微笑以對，未再表示意見。

請繼續往下閱讀...

相較於國民黨對手陷入「姊弟爭」僵局，何欣純昨天持續勤走基層，由台中市議員鄭功進、陳雅惠、江肇國及黃守達陪同，跟隨建國市場自治會長蔡官典腳步走遍建國市場，何欣純說，韓國人最喜歡「台灣感性」，喜歡來台灣市場，要讓建國市場成為韓國觀光客首選「亮點市場」。

要成韓客首選亮點市場

「台灣感性」是去年韓國最熱門搜尋引擎NAVER關鍵字，意指台灣各地充滿在地人文氣息，韓國人對於獨特懷舊、帶有人情味氛圍，尤其是斑駁牆面、老舊招牌、巷弄機車、夜市攤販等日常特別感到興趣。

歷史悠久 變身具國際性

何欣純說，建國市場是歷史悠久指標市場，民眾在馬年新春前，採買生鮮蔬果，吃的用的還有批發琳瑯滿目，最有資格成為指標性觀光市場。

江啟臣昨天到建國北黃昏市場發春聯，受到攤商及民眾歡迎，有一位攤商還高興地表示，「看到偶像」，還有攤商的小朋友，要江啟臣到攤位去發春聯。

由於國民黨主席鄭麗文強調，選舉規則不能因一人而改，江啟臣表示，黨內的民主機制，每一個參選人一定都有自己的看法，表達以後其實就是黨中央來做決定，這本來就是一個過程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法