民進黨中市議員初選35人登記 3區須民調

石岡區九房里長張鴻斌（左三）在支持者陪同下登記議員初選。 （記者歐素美攝）

正國會「正派台中隊」6人齊登記 黨部主委︰拚市長當選、議會過半

民主進步黨台中市黨部於二月四日至二月十日開放市議員黨內提名初選領表登記，昨為領表登記最後一天，總登記人數為卅五人，其中，第二、五及十四選區，因登記人數超過提名人數，將於三月二日至四月十日辦理初選民調，以完成提名，台中市黨部主委許木桂表示，市長當選、議會過半是市黨部在今年年底選舉的最大目標。

藍營月底確定提名席次 3月初登記

藍白部分，國民黨中市黨部主委蘇柏興表示，二月底將會確定各選區的提名席次，而登記預計三月初展開，並強調，整個市議員提名的大方向先前就已確定，就是提名分二階段，第一階段現任市議員優先提名，第二階段若是新人要參選，若空出的提名席次且多人參選就採取協調或者是民調初選；民眾黨台中市議員提名則採階段式，目前已提名四個選區，黨部主委陳清龍表示，除了北屯將進行協調或民調，由於中西區、南屯區、清水沙鹿梧棲及東南選區都有黨員表達參選意願，將在農曆年後展開評估及提名作業。

2、5選區4搶3 14選區2搶1

民進黨昨最後一天登記，正國會「正派台中隊」曾咨耀、周永鴻、張家銨、陳怡潔、江肇國及蔡耀頡六人在立委王義川陪同下完成登記，還有石岡區九房里長張鴻斌、前市議員何敏誠的女兒何翊綾先後完成登記，北區吳文豪則壓線趕在最後時間完成登記，全部共卅五人登記。

其中，第二選區（沙鹿、清水、梧棲）應選五席提名三席，雖有婦保名額但因四人登記，林東誼、楊典忠、王立任、陳怡潔，形成四搶三，要辦初選；第五選區（神岡、大雅、潭子）應選六席提名三席，陳映辰、林鈺梅、蕭隆澤、周永鴻，形成四搶三；第十四選區（東勢、石岡、新社、和平）應選兩席提名一席，詹智翔、張鴻斌，形成二搶一。

正國會「正派台中隊」張家銨（左起）、周永鴻、江肇國、蔡耀頡（左五起）、陳怡潔及曾咨耀6人在立委王義川（中）陪同下完成議員初選登記。（記者廖耀東攝）

何翊綾（左）在父親何敏誠（右）陪同下登記參選台中市議員。 （記者歐素美攝）

