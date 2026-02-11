為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨新北市長人選 週五可能揭曉

    2026/02/11 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長人選仍未定案，副主席李乾龍（左）昨表示，市長侯友宜已向他保證將妥善處理。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新北市長人選仍未定案，副主席李乾龍（左）昨表示，市長侯友宜已向他保證將妥善處理。（記者羅國嘉攝）

    二〇二六年新北市長選戰，民進黨和民眾黨參選人都啟動選戰模式，國民黨仍未定案。國民黨副主席李乾龍昨透露，市長侯友宜已向他「掛保證」，一定會妥善處理；並說二月十三日晚間六點先嗇宮花燈活動，包括黨主席鄭麗文、侯友宜、台北市副市長李四川等黨內重量級人物齊聚。據了解，當天藍營的新北市長提名人選很可能出爐。

    李乾龍︰侯友宜掛保證 會妥善處理

    鄭麗文日前表示，希望能在農曆春節前確定新北市長的提名人選。對於李四川、新北市副市長劉和然這兩位人選，由侯友宜主導協調作業，但相關人士說，李、劉兩人尚未會面。

    劉和然陣營指出，有關李乾龍的說法與相關的行程安排，並未聽聞，一切尊重黨部的安排，一切按照節奏來，協調作業持續推進中。

    李乾龍指出，侯友宜已向他掛保證，將妥善處理新北市長人選問題，並強調「新北市你麥煩惱，我會處理得很圓滿」，顯示黨內已確定人選。他並指出，新北市提名人選能夠順利產生，關鍵在於新北市黨部主委黃志雄以及侯友宜兩人。

    此外，李乾龍也指出，國民黨新北市長競選總部地點已大致敲定，可能設於板橋區文化路一帶。

