韓挺李貞秀立委職權 劉世芳質問適用法條「請立院白紙黑字寫清楚」

民眾黨中配立委李貞秀（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀中國籍爭議未解，立法院長韓國瑜表態，保障立委在無後顧之憂下全心問政是他的天職。內政部長劉世芳昨表示，立法院公務員要依法執行，立法院用什麼法律解釋李可行使立委職權，請白紙黑字寫清楚。

劉世芳昨表示，立法院公務人員須根據法律規定執行，這並非針對個人，立法院要用兩岸條例、國籍法或其他法律解釋李貞秀可以行使立委職權時，「請你白紙黑字把它寫清楚」。

對於韓國瑜說保障立委問政是他的天職，劉世芳說，李貞秀就職前一日是否提供立法院或內政部申請退籍的申請書，就算她隨便亂寫，只要有戳章、內政部都認，「但就是沒有，因為時間已經過了，現在剛好『頭七』，所以內政部認定未完成擔任立法委員的程序。」

民進黨立委林楚茵日前質疑，李貞秀在二〇二五年才辦理註銷中國戶籍並取得證明，代表她在立委選舉投票時仍在中國設有戶籍，不具參選資格。劉世芳回應，根據官方文件，李貞秀很早以前就沒有中國戶籍，因此李具有兩岸條例的候選人參政資格；不過要請中選會再確定，李當初提出戶籍證明或中華民國國民身分證明是否符合當時選罷法、國籍法限制。

當選證書 須經中選會委員會議追認

針對中選會已頒發當選證書，劉世芳表示，不分區立委會提供名單給中選會，除了當選證書，還要經過中選會委員會議追認，現在中選會人數不夠，無法召開委員會，等於新遞補的立委都還沒就任，中選會若事後用追認方式，也要提出合乎法律的規範。

