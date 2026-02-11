為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    韓挺李貞秀立委職權 劉世芳質問適用法條「請立院白紙黑字寫清楚」

    2026/02/11 05:30 記者李文馨／台北報導
    民眾黨中配立委李貞秀（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀中國籍爭議未解，立法院長韓國瑜表態，保障立委在無後顧之憂下全心問政是他的天職。內政部長劉世芳昨表示，立法院公務員要依法執行，立法院用什麼法律解釋李可行使立委職權，請白紙黑字寫清楚。

    劉世芳昨表示，立法院公務人員須根據法律規定執行，這並非針對個人，立法院要用兩岸條例、國籍法或其他法律解釋李貞秀可以行使立委職權時，「請你白紙黑字把它寫清楚」。

    對於韓國瑜說保障立委問政是他的天職，劉世芳說，李貞秀就職前一日是否提供立法院或內政部申請退籍的申請書，就算她隨便亂寫，只要有戳章、內政部都認，「但就是沒有，因為時間已經過了，現在剛好『頭七』，所以內政部認定未完成擔任立法委員的程序。」

    民進黨立委林楚茵日前質疑，李貞秀在二〇二五年才辦理註銷中國戶籍並取得證明，代表她在立委選舉投票時仍在中國設有戶籍，不具參選資格。劉世芳回應，根據官方文件，李貞秀很早以前就沒有中國戶籍，因此李具有兩岸條例的候選人參政資格；不過要請中選會再確定，李當初提出戶籍證明或中華民國國民身分證明是否符合當時選罷法、國籍法限制。

    當選證書 須經中選會委員會議追認

    針對中選會已頒發當選證書，劉世芳表示，不分區立委會提供名單給中選會，除了當選證書，還要經過中選會委員會議追認，現在中選會人數不夠，無法召開委員會，等於新遞補的立委都還沒就任，中選會若事後用追認方式，也要提出合乎法律的規範。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播