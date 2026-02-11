金融時報︰去年環台演習 共機對F16發射熱焰彈

金融時報報導，去年底共軍環台軍演，共機殲-16對我F-16戰機進行多起挑釁行為。（資料照）

3起挑釁事件「像流氓在街上亮槍」

知情人士透露，中國人民解放軍在去年十二月底舉行的「正義使命」環台演習期間，對台灣F-16戰機採取極不尋常的危險戰術操作，包括一架殲-16戰機向台灣軍機發射熱焰彈，以及採取隱蔽飛行後突然翻轉機身展示掛載飛彈的挑釁行為，程度更甚於以雷達照射日本戰機。知情人士直言：「這不是專業戰鬥機飛行員應有的行為，更像是流氓在街上亮槍。」

殲16從後方逼近F16

英國「金融時報」十日獨家報導，這些「冒險且挑釁」的事件，發生在去年十二月廿九日。根據台灣國防部與美軍分享的報告，第一起事件中，當台灣F-16戰機升空攔截一架即將越過台海中線的共軍戰機時，該架殲-16戰機向F-16發射誘導熱焰彈。

另一起事件，一架共軍殲-16從後方極近距離逼近台灣F-16，「基本上已就開火定位」。

向我軍機亮出機腹掛載飛彈

第三起事件則發生在台灣西北部空域，情節尤為驚險。一架殲-16採取「雷達掩護」戰術，貼在一架轟-6K轟炸機下方飛行，藉此躲避台灣雷達追蹤。知情人士描述：「當被發現時，中國飛行員將戰機側翻，並向台灣飛機亮出機腹掛載的飛彈。」

一名熟悉此事的人士直言：「這不是專業戰鬥機飛行員應有的行為，更像是流氓在街上揮舞槍枝。」

葛來儀︰共機恐侵12海里領空

華府智庫「德國馬歇爾基金會」中國問題專家葛來儀警告，隨著對台施壓加劇，共軍正變得「日益魯莽」，下一步可能是共軍飛機入侵台灣十二海里領空，進一步升高意外衝突的風險。

知情人士研判，這些異常操作可能與中國國家主席習近平對軍隊的清洗有關。「印太安全研究所」專家科瓦萊夫斯基指出，習近平可能正施壓解放軍在明年具備攻台能力，迫使軍方承擔更多風險以展示能力，從而增加衝突的可能性。

