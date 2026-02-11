中共結合黑道、網軍介選》國安局成立專案 鎖定在地協力者

（美聯社檔案照）

中共對台工作會議近日將在北京登場，傳出北京擬定結合統戰、網路空間多重力量介入今年九合一選舉。對此，國安局昨指出，已於本月統合國安情報團隊成立專案，依照機關權責進行任務分工。針對中國資助在台協力者，對我進行滲透、破壞或意圖操縱選舉等活動，掌蒐預警情資及違法事證，通報檢方依法偵辦；同時加強選舉期間賭盤查緝及跨境金流監控，防範賭盤及線上博弈操控弄選情。

掌蒐預警情資、事證 通報偵辦

國安局昨回應本報提問時分析，中共主要手法包括邀請我特定縣市組團訪中，洽談兩岸經貿、農業、觀光合作等議題，施惠我特定縣市，營造「區別待遇」，釋放兩岸「融合發展」政策利多；經由在地協力者，邀請我社團組織、基層民眾赴中旅遊及參訪，提供落地招待，拉攏我基層向心，影響地方選情；以及動員台商組織，成立特定團體後援會，協助募款、動員，並爭取選前增開航班，便利台商、台生返台投票。

針對選舉地下賭盤與認知操作，國安局表示，中方會分析盤口賠率、資金規模及選民結構，並透由黑道或在台協力者，開設選舉賭盤，助推特定候選人選勢。此外，透由協力媒體或民調公司，製作假新聞及假民調，並運用社群平台傳散，影響投票選擇；或邀請我特定人士錄製影視或網路節目，批評政府施政、傳散親中輿論，或塑造台海「瀕戰」氣氛，挑動民眾不滿及不安情緒。

有關中國動用網路空間力量介選，國安局指出，將運用科技溯源工具，篩濾中方傳散爭訊或使用「深偽技術」（deepfake）造假影音介選；掌蒐、分析、比對網路異常帳號活動情形，進行蒐報查處及資訊揭露；並注蒐查察中國運用黑道介選，或透過境外不法集團資助特定人士參選等不法情事。

