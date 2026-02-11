宏都拉斯副總統：逐步與台灣復交

宏都拉斯副總統梅西亞（歐新社檔案照）

宏都拉斯副總統梅西亞（María Antonieta Mejía）證實，宏國新政府計畫逐步恢復與台灣的外交關係，這也是總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）的競選承諾之一。但她也強調，在採取行動前，必須先審慎檢視前政府與中國簽署的十六項協議，以避免對國家經濟造成衝擊。

審慎檢視前政府與中國簽的16項協議

宏都拉斯「論壇報」（La Tribuna）九日報導，梅西亞在受訪時表示，恢復與台灣的關係，將是一個「循序漸進的過程」，雖然與台灣復交是阿斯夫拉在競選期間的承諾，但新政府目前的當務之急，是釐清前任卡蕬楚（Xiomara Castro）政府留下的外交遺產。

梅西亞強調，與台灣復交需要高度謹慎，因為目前新政府正在分析前政府與中國簽訂的十六項合作備忘錄與協定，以評估其實際的經濟影響。

梅西亞特別提到對中國貸款與債務的擔憂，「我們不希望進一步損害國家經濟。如果協議中涉及貸款，最終將由宏都拉斯人民透過納稅來償還。」

目前，宏都拉斯已對這些與中國簽署的協議進行深入分析，並將向阿斯夫拉提供專業建議，以便在做出最終外交轉向決定前，能有充分的依據。

梅西亞重申，最終決定將向宏都拉斯人民公開，但這需要時間，政府不會倉促行事。她強調，外交政策將以務實為導向，目標是尋求能為宏都拉斯帶來投資與安全的最佳解決方案。

除了台灣，梅西亞也指出，新政府正致力於修復並加強與美國、以色列及歐盟的關係，力求在國際舞台上為宏都拉斯爭取最大利益。

