為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宏都拉斯副總統：逐步與台灣復交

    2026/02/11 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    宏都拉斯副總統梅西亞（歐新社檔案照）

    宏都拉斯副總統梅西亞（歐新社檔案照）

    宏都拉斯副總統梅西亞（María Antonieta Mejía）證實，宏國新政府計畫逐步恢復與台灣的外交關係，這也是總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）的競選承諾之一。但她也強調，在採取行動前，必須先審慎檢視前政府與中國簽署的十六項協議，以避免對國家經濟造成衝擊。

    審慎檢視前政府與中國簽的16項協議

    宏都拉斯「論壇報」（La Tribuna）九日報導，梅西亞在受訪時表示，恢復與台灣的關係，將是一個「循序漸進的過程」，雖然與台灣復交是阿斯夫拉在競選期間的承諾，但新政府目前的當務之急，是釐清前任卡蕬楚（Xiomara Castro）政府留下的外交遺產。

    梅西亞強調，與台灣復交需要高度謹慎，因為目前新政府正在分析前政府與中國簽訂的十六項合作備忘錄與協定，以評估其實際的經濟影響。

    梅西亞特別提到對中國貸款與債務的擔憂，「我們不希望進一步損害國家經濟。如果協議中涉及貸款，最終將由宏都拉斯人民透過納稅來償還。」

    目前，宏都拉斯已對這些與中國簽署的協議進行深入分析，並將向阿斯夫拉提供專業建議，以便在做出最終外交轉向決定前，能有充分的依據。

    梅西亞重申，最終決定將向宏都拉斯人民公開，但這需要時間，政府不會倉促行事。她強調，外交政策將以務實為導向，目標是尋求能為宏都拉斯帶來投資與安全的最佳解決方案。

    除了台灣，梅西亞也指出，新政府正致力於修復並加強與美國、以色列及歐盟的關係，力求在國際舞台上為宏都拉斯爭取最大利益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播