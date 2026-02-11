為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    395 : 2 美眾院通過「台灣保護法案」 中共犯台將被逐出金融體制

    2026/02/11 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國聯邦眾議院九日以三九五票贊成、兩票反對的壓倒性票數，通過「台灣保護法案」。（路透檔案照）

    美國聯邦眾議院九日以三九五票贊成、兩票反對的壓倒性票數，通過「台灣保護法案」。（路透檔案照）

    展現華府維持國際秩序決心

    美國聯邦眾議院九日以三九五票贊成、兩票反對的壓倒性票數，通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），明確要求一旦台灣的安全、社會或經濟制度遭到中國威脅，美國應盡全力將中國排除於國際金融體制與組織之外，展現華府捍衛台灣及維持國際秩序的堅定決心。

    這項具高度嚇阻意義的法案，是由共和黨籍眾議員魯卡斯提出。

    法案中明列六個目標組織

    法案具體規定，一旦美國總統向國會通報，確認中國的行動對台灣的安全、經濟或社會體系構成威脅，且同時危及美國利益時，美國政府將啟動程序，將中國代表排除在主要國際金融機制與組織之外。

    法案中明列的六個目標組織，包括廿國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）、金融穩定委員會（FSB）、巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS），以及國際證券管理機構組織（IOSCO）等全球金融治理的核心機構。

    法案規定，若總統做出上述通報，美國財政部、聯邦準備理事會以及證券交易委員會等相關聯邦機構，必須採取「一切必要措施」，推動將中國排除在這些組織之外的政策。

    這項法案被視為美國國會強化對台支持、反制中國經濟脅迫的具體行動之一，讓北京在考慮對台動武或施壓時，必須衡量可能面臨的巨大金融孤立代價。

    魯卡斯強調，這項法案向北京傳遞一個極為清楚的訊息：如果中國企圖與台灣發生衝突，就必須準備承擔嚴重的後果；破壞國際秩序的行為，將招致迅速而嚴厲的懲罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播