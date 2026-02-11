395 : 2 美眾院通過「台灣保護法案」 中共犯台將被逐出金融體制

美國聯邦眾議院九日以三九五票贊成、兩票反對的壓倒性票數，通過「台灣保護法案」。（路透檔案照）

展現華府維持國際秩序決心

美國聯邦眾議院九日以三九五票贊成、兩票反對的壓倒性票數，通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），明確要求一旦台灣的安全、社會或經濟制度遭到中國威脅，美國應盡全力將中國排除於國際金融體制與組織之外，展現華府捍衛台灣及維持國際秩序的堅定決心。

這項具高度嚇阻意義的法案，是由共和黨籍眾議員魯卡斯提出。

請繼續往下閱讀...

法案中明列六個目標組織

法案具體規定，一旦美國總統向國會通報，確認中國的行動對台灣的安全、經濟或社會體系構成威脅，且同時危及美國利益時，美國政府將啟動程序，將中國代表排除在主要國際金融機制與組織之外。

法案中明列的六個目標組織，包括廿國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）、金融穩定委員會（FSB）、巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS），以及國際證券管理機構組織（IOSCO）等全球金融治理的核心機構。

法案規定，若總統做出上述通報，美國財政部、聯邦準備理事會以及證券交易委員會等相關聯邦機構，必須採取「一切必要措施」，推動將中國排除在這些組織之外的政策。

這項法案被視為美國國會強化對台支持、反制中國經濟脅迫的具體行動之一，讓北京在考慮對台動武或施壓時，必須衡量可能面臨的巨大金融孤立代價。

魯卡斯強調，這項法案向北京傳遞一個極為清楚的訊息：如果中國企圖與台灣發生衝突，就必須準備承擔嚴重的後果；破壞國際秩序的行為，將招致迅速而嚴厲的懲罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法