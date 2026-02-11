否認王滬寧要求擋軍購 蕭旭岑：親美、和陸、友日路線不變

國民黨副主席蕭旭岑和國民黨智庫副董李鴻源。（記者廖振輝攝）

國民黨昨舉行記者會，說明國共兩黨智庫論壇成果，否認中共全國政協主席王滬寧要求國民黨擋軍購，副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源強調，談的是產業、AI、防災三大主題，「沒有任何一個字牽涉到政治性」；民進黨立委王定宇批評，國民黨從未在論壇中為台灣的需要發聲，這樣子的國共論壇，只是中國拿來分化台灣的工具，唯一得利的就是中國共產黨。

蕭旭岑表示，王滬寧會見他們，「沒有任何一個字牽涉到政治性」，「我們是幫台灣產業找出路，幫台灣老百姓找和平，不會擔心這種抹紅」。李鴻源也說，沒有這樣的事情，不要在這裡面去橫生枝節。

黨路線引退黨潮？ 蕭：假消息

對於有媒體人爆料黨內不滿黨主席鄭麗文現在的路線，還揚言要退黨，恐引發退黨潮，還有企業家擔心國民黨親美、友日、和中的路線只剩下和中；對此，蕭強調是假消息，鄭主席上任後新入黨的有近萬人，怎麼會有退黨潮？他前天不是也去了日本天皇的酒宴嗎？國民黨親美、和陸、友日的路線絕對沒有改變。

對於國民黨昨舉行記者會說明國共兩黨智庫論壇成果，王定宇批評，中國共產黨常常利用買空賣空的談判方式，先禁止中國觀光客來台，在國民黨赴中後，中共就解開上海到金馬觀光，國民黨隨即表現一副感恩的態度。台灣沒有限制台人赴中觀光旅遊，這幾年的觀光是逆向的單方面流進中國，糟蹋台灣的是中國，下毒、解毒的都是中共，難道要感謝這樣買空、賣空的手法嗎？

王定宇：中國分化台灣的工具

王定宇痛批，國共論壇全部照著中國共產黨的節奏、需要及條件下去走，國民黨永遠學不了乖，國共談了多少次，每次都是國民黨丟盔棄甲，讓國家與人民付出慘痛的代價。中國的軍事威脅、灰色地帶衝突，國民黨去國共論壇吭都不敢吭；台商在中國被不公平的對待、台灣一貫道的道親赴中卻被捕入獄，國民黨在國共論壇裡面，從來不敢講半句話。

