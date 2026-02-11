為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高金素梅涉貪遭搜 陳培瑜質疑羅智強急著漂白

    2026/02/11 05:30 記者林哲遠、陳治程、陳政宇／台北報導
    國民黨立委羅智強爆料，賴清德總統正在搜尋無黨籍立委高金素梅。（取自羅智強臉書）

    國民黨立委羅智強爆料，賴清德總統正在搜尋無黨籍立委高金素梅。（取自羅智強臉書）

    無黨籍立委高金素梅位於陽明山住家、國會辦公室昨遭檢調搜索，國民黨立委羅智強隨即指控，總統正在搜索高金素梅，「台灣的民主在賴清德手上，完全不演了」。民進黨團書記長陳培瑜批評，到底是什麼樣的事件，都可以靜待司法調查，但羅智強急著出來帶風向說是政治迫害，如果沒有犯錯，為什麼急著出來洗地、漂白？

    檢調昨上午動員兩台車共六人進入高金素梅位於立法院的青島二館辦公室，經過長達七小時搜索後，於下午帶走七大箱資料、兩只手提箱及一台桌機離去。

    陳培瑜表示，高金素梅過去有非常多令人感到納悶且引起爭議的言論，例如在立法院總質詢時對著行政院長說「我們習近平主席」，她到底是哪一黨、哪一國的立法委員？到底是在為台灣人民謀福利，還是在為中共領導人習近平政府說話？這樣的立委當然會備受質疑。

    陳培瑜強調，所有的調查都必須要靜待司法調查的結果，若沒有犯罪，應給予委員一個公道，或是若真的有犯罪的事實，也希望早日糾正她的行為。

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤昨受訪也表示，社會應當尊重司法獨立，國民黨人對外攻擊司法、甚至意圖引導輿論將案件政治化，這類操作是國民黨最近慣用的手法，民進黨譴責所有用政治干預司法，或是煽動民粹及輿論影響司法、施壓司法的作為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播