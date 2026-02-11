國會保護傘撐著》高金素梅涉貪遭搜 難循往例羈押

無黨籍立委高金素梅涉助理費貪污等案，檢調昨搜索高金國會辦公室，扣押共一台電腦兩個手提箱七箱證物。（記者塗建榮攝）

無黨籍立委高金素梅等人昨被台北地檢署指揮調查局國安站約談、相關處所被搜索，全案涉及詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等三案。然而，由於立法院刻正處於會期中，高金受憲法「保護傘」保障，除非立法院許可，否則檢方難對其聲請羈押，此情勢與二〇二〇年爆發的SOGO立委收賄案並不相同。

目前國會生態 與SOGO案大不同

依據「憲法增修條文」第四條第八項規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。憲法第七十四條之規定，停止適用。」此條款即俗稱的國會「保護傘」，旨在確保民意代表行使職權不受政治力干擾。

請繼續往下閱讀...

回顧二〇二〇年震驚社會的立委集體收賄案（SOGO案），時任立委蘇震清、廖國棟、陳超明等人遭檢方查辦。該案雖於休會期間發動搜索，但案件移審法院時已進入九月新會期。台北地方法院為續押三名立委，罕見地派法警「夜奔」立法院送公文，函請立法院許可羈押。最終，立法院院會經黨團協商後，決議同意法院羈押請求，創下憲政首例。

據了解，本次檢調行動面臨的阻力更甚以往。立法院第十一屆第四會期原本於去年十二月底結束，但民眾黨團提案延會至一月卅一日，朝野協商破局後表決通過。而二月一日即為法定第五會期開議日，二會期之間「無縫接軌」，導致國會保護傘全無空窗期。

四、五會期無縫接軌 無空窗期

檢方在會期間雖可發動搜索與約談，但若檢察官複訊後認為有羈押必要，必須先發函立法院請求許可。考量目前國會生態與SOGO案時期截然不同，要立法院在會期中無異議通過許可高金素梅的羈押案，難度極高。不過，屆時若立院召開臨時會，卻僅處理高金的案件，也恐令在野黨遭受非議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法