    首頁 > 政治

    民進黨士北5跨派系議員聯合登記初選 喊全壘打

    2026/02/10 05:30 記者董冠怡／台北報導
    民進黨士北區五位現任議員林延鳳（左起）、鍾佩玲、林世宗、陳慈慧、陳賢蔚，聯合辦理黨內市議員提名初選登記。 （記者田裕華攝）

    民進黨士北區五位現任議員林延鳳（左起）、鍾佩玲、林世宗、陳慈慧、陳賢蔚，聯合辦理黨內市議員提名初選登記。 （記者田裕華攝）

    民進黨台北市黨部四日起開放市議員提名初選登記，至今（十）日為止，台北市第一選區北投、士林現任五名跨派系議員林世宗、陳慈慧、鍾佩玲、陳賢蔚及林延鳳，昨天一起現身聯合登記，並說民進黨二〇二二年在士北區繳出五席全壘打的佳績，四年來不論監督市政或服務地方，表現有目共睹，希望選民繼續支持優秀人才，並延續這股團結意志，今年提名廿五席全上。

    第五選區中正、萬華擬參選人張銘祐及第四選區中山、大同擬參選人林子揚，昨則在民進黨立委王義川陪同下登記，主打「台灣製造」的正台派攜手「銘揚首都」，強調台北市值得更好的國際視野，而非侷限於中國雙城論壇，也會持續推動台灣國家正常化。

    新動力信賴之友會的第六選區大安、文山擬參選人高揚凱，以及中山、大同擬參選人朱政騏，由現任議員鍾佩玲陪同登記。朱政騏是前立委何志偉力挺的接班人，對決立委王世堅子弟兵賴俊翰，被視為是「堅偉大戰」的延長賽，朱受訪說，這將是一場良性競爭的友誼賽；高揚凱則說，過去從投入選舉再到立法院歷練，如今重新回到家鄉，希望能夠貢獻一己之力。

