    世紀血案爭議延燒》演員被隱瞞資訊 成了誤導歷史的棋子

    2026/02/10 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導

    電影《世紀血案》爭議持續延燒，桃園市議員黃瓊慧昨感嘆表示，她收到負責該片服裝規劃的廠商「西服先生」私訊指出：「去年十一月十九日受邀急迫訂製，十二月初就要定裝…整部片粗糙、用意，現在知道原因了。」

    服裝團隊揭整部片粗糙

    「西服先生」創辦人王文杉在臉書發文指出，近日引發爭議的電影《世紀血案》，身為參與其中的「西服先生」，內心的衝擊難以言喻，沒想到這部電影從演員選角到劇情走向，竟是在所有人「未知」且「無知會當事人」的情況下進行。

    王文杉說，承接這部電影的服裝規劃，對他們是極大的挑戰，當時的服飾美學與現代迥異，包括布料考證、經典輪廓，他們必須翻遍老布料，試圖還原那個時代的溫度，充滿時代印記的喇叭褲線條，更需要精密的打版才能重現，即便在服裝訂製時間緊迫、角色名單遲遲未定的壓力下，他們依然專業地趕工，「直到看見演員們近日的聲明，才驚覺原來所有的工作人員及演職人員，都是在被隱瞞資訊的情況下，成了誤導歷史的棋子」。

    王文杉指出，他是時至今日透過網路的討論與文獻，才真正直視了林宅血案的歷史傷痕，也難以想像真相在當時被掌權政府長期掩蓋，甚至試圖扭曲，「作為職人，我們用針線縫合傷口；但作為公民，我們必須用真相療癒歷史」，不求別的，只求真相能完整呈現在人民面前。

