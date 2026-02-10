為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    花縣黨部火速建請提名游淑貞 藍營面臨分裂

    2026/02/10 05:30 記者游太郎／花蓮報導
    游淑貞公開參選花蓮縣長的定裝照，對獲得國民黨提名充滿信心。（取自游淑貞臉書）

    游淑貞公開參選花蓮縣長的定裝照，對獲得國民黨提名充滿信心。（取自游淑貞臉書）

    國民黨花蓮縣黨部上月廿一日公布縣長初選民調結果，並火速建請黨中央提名吉安鄉長游淑貞參選，引發爭議。國民黨資深黨員認為，縣黨部執意提名游，不惜得罪黨內有意參選同志，加上同為泛藍體系出身的議長張峻及縣議員魏嘉賢可能參選到底，國民黨的分裂已無法避免。

    反傅人馬集結 增添變數

    國民黨花蓮縣黨部建請提名游淑貞，引發前花蓮市長葉耀輝不滿，抨擊初選有重大瑕疵，包括初選程序沒事先公告、全民調突然轉內參民調且未先徵詢，憤而到台北地院提出民事定暫時狀態假處分，要求中央黨部暫停花蓮縣長提名。

    孫文學校執行長何啟聖也不滿自己未被列入民調名單，憤而與葉耀輝結盟。

    花蓮政壇長期由傅家掌權，二〇〇九年起由傅崐萁擔任兩屆縣長，接著二〇一八年又由傅妻徐榛蔚擔任兩屆縣長，徐任期將於年底屆滿。因花蓮縣黨部與傅崐萁關係密切，被歸類為傅人馬的游淑貞原本被認為可順利獲得提名，但葉耀輝及何啟聖抨擊提名過程明顯不公，何啟聖為此數度拜會長期與傅崐萁夫婦不合的張峻，並與魏嘉賢保持連繫，目的就是為日後跨黨派的「反傅大聯盟」舖路。這幾股勢力一旦成功整合，游淑貞就算獲得提名，勝算也大幅降低。

    地方政壇最近更盛傳一旦游的聲勢受挫，不排除由傅崐萁本人回鍋參選縣長，這也增加了國民黨能否持續執政的不確定性。

