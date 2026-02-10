新竹市禮讓高虹安 藍基層憂遭白營裂解

新竹市國民黨讓出市長提名權操作「藍白合」，基層憂心沒有市長的母雞候選人，國民黨恐遭民眾黨裂解。圖為市長高虹安與國民黨籍議長許修睿同台情形。（記者洪美秀攝）

國民黨主席鄭麗文與國民黨新竹市黨部主委王志豪都對外表示，年底新竹市長將禮讓現任已退出民眾黨的無黨籍市長高虹安爭取連任，成為「藍白合」示範提名縣市。有意參選的清大兼任助理教授何志勇多次向黨中央喊話被冷處理；不過高仍有貪污與誣告官司未定讞，讓市長選情充滿變數。

國民黨二〇二二年推出市議員林耕仁參選新竹市長，但林最後被國民黨操作棄保，從議長許修睿到副議長余邦彥都倒戈轉向支持民眾黨高虹安，高也成功入主市府，只是伴隨立委助理費涉貪案，高一審判七年四個月停職後，二審去年十二月十六日改判偽造文書罪又復職回歸市府，如今國民黨拱手將市長提名權讓給官司纏身的高虹安，成為國民黨首次不辦初選、不提名、不徵召新竹市長候選人的罕見情況。

何志勇從去年就爭取國民黨辦新竹市長初選。他公開喊話，如果民眾黨承諾二〇二八年總統選舉禮讓國民黨，他就退出新竹市長選舉，但民眾黨及國民黨未回應。何志勇像孤鳥般舉辦多場城市沙龍，到市場掃街拜票及街頭宣講，努力向市民爭取認同，讓不少國民黨員認為勇氣可嘉。

國民黨幾已確定年底支持高虹安爭取市長連任，但黨內與基層都出現不少異音，認為在沒有市長候選人的母雞帶領下，如何在市議員及里長選舉中與民眾黨參選人競合？如何穩住黨內基本盤與市議員席次，不讓國民黨被民眾黨裂解，才是國民黨要面臨的真正考驗。

