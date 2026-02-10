彰化藍營謝家姊弟決裂 選情陷入空轉

立委謝衣?至今仍未獲得國民黨正式提名，最大變數來自於政治家族姊弟紛爭仍未平息的問題。（記者張聰秋攝）

國民黨彰化縣執政兩任的縣長王惠美將屆滿卸任，能否繼續執政，牽動二〇二八年總統大選的氣勢；相較於民進黨提名立委陳素月就戰鬥位，國民黨原本預計農曆年前完成提名，如今因立委謝衣鳯、議長謝典霖家族姊弟決裂、提名僵局與空降傳聞，選情陷入空轉。

王惠美無明確接班人，「默許」曾任副手的彰化工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋公開較勁。謝典霖開箱豪宅引發姊弟之爭，謝家掌門人謝新隆陷入兩難，也讓洪、柯兩人爭取出線動作更加積極。

...

洪榮章、柯呈枋也爭出線

被貼上「卓伯源影子」標籤的柯呈枋，這次強調沒有派系，從競選看板、經營社群到跑行程皆親力親為，連母親也現身菜市場掃街。柯呈枋說，他就是地方真正需要、現在就願意站出來承擔責任的人。

從基層黨工、主委到副縣長的洪榮章，曾經是前立委陳杰倚重的黨職人員，兩人的交集在於二〇一〇年王馬主席之爭，陳杰支持馬英九，馬也勝出，洪榮章後來一路從服務站主任升到台中、彰化及南投主委，二〇一八年陳杰推薦洪進入王惠美團隊。

至於謝衣鳯至今無法獲得黨中央正式提名的最大變數，來自家族內部。政壇人士表示，若同時搶縣長與議長之位，恐引發「選舉整碗捧」反彈聲浪而雙輸，不符合謝新隆「不打沒把握仗」的作風。

政壇人士分析，彰化藍大於綠，去年大罷免活動，謝家豪宅被放大檢視，謝衣鳯未受影響，只要大環境不偏向民進黨，憑藉謝衣鳯顏值優勢與國民黨組織戰仍大有可為，但若謝家姊弟裂痕無法彌合，或謝衣鳯讓步，提名最終將回歸民調對決。

