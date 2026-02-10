為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北市人選 藍：侯主導協調 沒有卡關問題

    2026/02/10 05:30 記者羅國嘉、賴筱桐／新北報導
    國民黨新北市長人選，由市長侯友宜主導協調。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長人選，由市長侯友宜主導協調。（記者黃政嘉攝）

    今年底的下屆新北市長選舉，相較於民進黨早已定於一尊、立委蘇巧慧已開啟選戰模式、掃街拜票，國民黨至今仍然人選未定，「雙北兩位副市長喬不定」讓很多藍營支持者感到憂心。據了解，國民黨籍的新北市長侯友宜已主導協調，預計在農曆春節前拍板人選，藍營在新北的地方大老、國民黨副主席李乾龍強調，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然始終保持君子之爭，黨內團結絕無問題，協調作業已趨明朗化，沒有外傳的「卡關」問題。

    李乾龍表示，侯友宜與市黨部已展開協調，會妥善處理各個環節，全力促成黨內的團結和諧，力保國民黨在全國人口最多的新北市繼續執政；國民黨新北市黨部主委黃志雄說，侯友宜扮演「重中之重」的超然角色，已努力協調中。

    據透露，李四川已做好參選準備，但他也沒有非選不可、更不是期待黃袍加身，現階段礙於台北市副市長的身分，無法名正言順地跨轄跑行程，預計等到輝達案在農曆春節前簽約後，他的參選態度會更趨明朗、積極。

    熟悉黨務的藍營人士指出，李四川、劉和然是共事多年的「老同事」，雙方都有團結勝選的共識，而非誰退讓或誰出線，不會讓對手有見縫插針的機會，侯友宜協助整合，確保藍營在新北繼續執政。

    李四川出線 才能讓黃國昌知難而退

    根據多數的藍營地方人士評估，李四川的民調支持度領先民眾黨主席黃國昌甚多，唯有「川伯」出馬才能讓黃國昌知難而退，更有利於落實「藍白合」，研判藍營會朝此方向協調人選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播