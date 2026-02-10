新北市人選 藍：侯主導協調 沒有卡關問題

國民黨新北市長人選，由市長侯友宜主導協調。（記者黃政嘉攝）

今年底的下屆新北市長選舉，相較於民進黨早已定於一尊、立委蘇巧慧已開啟選戰模式、掃街拜票，國民黨至今仍然人選未定，「雙北兩位副市長喬不定」讓很多藍營支持者感到憂心。據了解，國民黨籍的新北市長侯友宜已主導協調，預計在農曆春節前拍板人選，藍營在新北的地方大老、國民黨副主席李乾龍強調，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然始終保持君子之爭，黨內團結絕無問題，協調作業已趨明朗化，沒有外傳的「卡關」問題。

李乾龍表示，侯友宜與市黨部已展開協調，會妥善處理各個環節，全力促成黨內的團結和諧，力保國民黨在全國人口最多的新北市繼續執政；國民黨新北市黨部主委黃志雄說，侯友宜扮演「重中之重」的超然角色，已努力協調中。

據透露，李四川已做好參選準備，但他也沒有非選不可、更不是期待黃袍加身，現階段礙於台北市副市長的身分，無法名正言順地跨轄跑行程，預計等到輝達案在農曆春節前簽約後，他的參選態度會更趨明朗、積極。

熟悉黨務的藍營人士指出，李四川、劉和然是共事多年的「老同事」，雙方都有團結勝選的共識，而非誰退讓或誰出線，不會讓對手有見縫插針的機會，侯友宜協助整合，確保藍營在新北繼續執政。

李四川出線 才能讓黃國昌知難而退

根據多數的藍營地方人士評估，李四川的民調支持度領先民眾黨主席黃國昌甚多，唯有「川伯」出馬才能讓黃國昌知難而退，更有利於落實「藍白合」，研判藍營會朝此方向協調人選。

