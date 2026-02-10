國民黨竹縣誰出馬 陳見賢、徐欣瑩殺紅眼

國民黨新竹縣長提名之爭愈發激烈，副縣長陳見賢在公務行程外也積極下鄉向鄉親拜早年。（取自陳見賢競辦社群）

今年的國民黨新竹縣長之爭備受全國矚目，對陣的副縣長陳見賢和立委徐欣瑩互揭瘡疤，各自自帶「一清背景」和「黨性不堅」的硬傷，國民黨中央最後決定啟動「七分民調、三分黨員投票」初選，引發徐欣瑩不滿，認為偏袒了長期擔任主委的陳見賢。陳預計今天上午完成初選登記，徐雖含淚領表，但會不會登記，外界都張大眼睛在看，因為這個動作的另面解讀，就是她脫黨參選的可能性有沒有升高。

國民黨在新竹縣的初選昨天起連三天辦理參選登記，但民眾普遍認為，陳見賢、徐欣瑩競爭程度比當年邱鏡淳、張碧琴的刀刀見骨更甚，已經「回不去了」。因為提名了徐欣瑩，可以預見陳見賢就算沒有脫黨參選，可能也會輔選停擺；如果提名陳見賢，那麼擁有高知名度、言必稱「民意」的徐欣瑩，「脫黨走自己的路」幾成定局。

兩人相爭刀刀見骨 回不去了

新竹縣的選舉一向重視宗親票，春節的客家鄉親是家庭團圓之刻，也是宗親大團聚的時序。新竹縣長幾十年來都是客籍出任，楊文科八年前首次參選民調和知名度都落後，但因其支持者打出「客家人挺客家人」的口號且成功發酵，他最後獲得徵召還連任。徐欣瑩是客家妹，陳見賢則是客家女婿，這次竹縣藍營黨內之爭將在三月底初選，會不會再重演「誰是客家人」的關鍵戲碼，值得後續觀察。

藍營支持者不諱言，陳見賢或徐欣瑩都有各自的硬傷。對選民來說，一個是先天不良、另個是後天失調。時下選民越來越看重政治人物的承擔能力，日本眾議院選舉剛剛結束，他們誰能學到日本首相高市早苗的智慧和魄力，化外部壓力為內部團結的動力，或許就握有逆轉勝的鑰匙。

國民黨新竹縣長提名之爭愈發激烈，國民黨立委徐欣瑩已經開始積極透過發紅包袋、送春聯等貼心舉動，更積極接近鄉親。（記者黃美珠攝）

