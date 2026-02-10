國民黨中市、竹縣百里侯人選遲未定 基層焦慮》鄭麗文：江啟臣優秀 不代表定於一尊

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨新竹縣長提名出現立委徐欣瑩及副縣長陳見賢激烈過招，台中市長則有立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姊弟之爭」，引起基層焦慮。國民黨主席鄭麗文昨受訪時表示，不需要有過度的反應，甚至給黨中央不必要的壓力、指責，這不會有助選情，也不會因為這樣，遊戲規則就按照某人的意願來做修改。

不會按某人意願修改遊戲規則

鄭指出，台中市長提名不會走到初選，除非協商破局，這也是目前新竹縣長提名的進度。而行之有年的「七三（民調與黨員投票）比」，從當年連勝文參選台北市長，到立委徐巧芯、費鴻泰的提名之爭都是這樣，是國民黨明文規定，改要透過法定程序，不能比到一半才說遊戲規則要改。

台中市長部分，鄭麗文表示，楊瓊瓔是資深立委，這次有百分百參選到底的決心，不是來虛晃一招或換東西；江啟臣非常優秀且被大家寄予期待，但這並不代表國民黨內定於一尊，尤其台中市並非艱困選區，因此就是走正常程序。

新竹縣沒有球員兼裁判問題

對於徐欣瑩認為陳見賢長期擔任新竹縣黨部主委，直到初選前才請辭，有球員兼裁判的嫌疑，鄭麗文表示，陳當主委已經很多年，高雄的柯志恩、屏東的蘇清泉和台南的謝龍介，也都是黨部主委又參選縣市長，陳見賢並非特例，新竹縣絕對沒有球員兼裁判的問題。

鄭麗文還說，國民黨的提名辦法這麼多年，選舉都是這樣舉辦，要參選的同志應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因為不理解，而有不必要的反應、情緒，或因為誤解規則而導致自身權益受影響。她強調，國民黨非常積極、公平在推動提名作業，絕對沒有推遲或延宕。

地方批初選亂糟糟 質疑鄭領導力

不過對於鄭麗文的領導，基層則有不同聲音。國民黨台南市議員蔡育輝表示，這次地方九合一選舉，國民黨各地的初選給人感覺亂糟糟，尤其台中、新竹都亂成一團，顯示黨主席缺乏領導統御能力。

蔡育輝說，目前民進黨縣市長席次僅有五席，年底選舉，民進黨應該不會比這屆再差了；至於國民黨這次要守住現在席次可能很困難，掉了二席或許大家還能接受，如果掉了三席以上，地方會有更多人不服她的領導，鄭麗文就得自己下台了。

