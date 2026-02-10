黎智英遭重判20年 陸委會：一國兩制自由權 形同具文

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反「香港國安法」遭重判廿年監禁。陸委會昨痛批，本案再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文。（美聯社檔案照）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反「香港國安法」遭重判廿年監禁。陸委會昨痛批，本案再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文；無國界記者組織表示，香港新聞自由畫下句點，不應讓他步劉曉波後塵。

中國外交部批黎智英

反中亂港策劃參與者

黎智英案判決出爐，中國外交部發言人林劍回應外媒時表示，黎智英是中國公民，是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，其行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律的嚴懲。

對於黎智英遭重判，陸委會嚴厲譴責中共及港府，假借國安名義打壓自由人權，應停止政治迫害，立刻釋放黎智英，並籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。

陸委會表示，黎智英遭「香港國安法」重判，不僅是剝奪個人的人身自由，及踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。本案也再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。

陸委會批評，中共及港府以勾結外國及境外勢力危害國安罪名對黎智英施加重刑，是將媒體影響力、國際連結等都納入國安處置範圍，意圖形成跨領域、跨疆界的寒蟬效應。這不是香港的特殊事件、單一個案，而是中共加速極權輸出的警訊。

陸委會提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活；也籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線。

無國界記者組織疾呼

勿讓黎步劉曉波後塵

無國界記者組織發聲明表示，「香港的新聞自由在今天畫下句點」。黎智英被捕到定罪，法律程序不過是場騙局，英美等民主國家須停止優先推動對中關係的正常化，而應向中國政府及香港當局施壓，確保黎智英與所有其他記者獲釋出獄。

中國民運人士王丹痛批，此案再次向世人證明，對中共不能存有任何的幻想，這是一個正在挑戰人類文明，踐踏基本人權的政權。

