賴總統年後邀五院茶敘 府：盼憲政運作更順暢

總統賴清德上週一喊話立法院長韓國瑜，盼其發揮功能，儘速審議通過總預算等議案，韓國瑜透露，賴總統春節後將邀五院茶敘，他將面諫賴「化解衝突，永遠衝突對老百姓沒有幫助」；對此，民進黨團書記長陳培瑜昨直言，韓是唯一有最有機會促進預算實質審核的人，迄今都沒有作為，還想丟包總統，只會甩鍋，沒有擔當。

韓稱將面諫賴 化解朝野衝突

總統府發言人郭雅慧昨證實，總統確已邀請五院院長新春後茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流，期盼五院攜手讓憲政運作更加順暢，為國家做好事、為人民解決問題。

韓國瑜前天受訪時透露，賴總統在新春時，可能會邀五院院長見面，他會正式向總統提議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無、逢凶化吉」，朝野不斷衝突，對台灣老百姓一點幫助都沒有。

立委批韓沒有作為 只會甩鍋

陳培瑜對此指出，目前在立法院引起最大討論的，就是該審而未審的總預算及國防採購特別條例，不是只有美國關心，世界上非常多民主國家都表示關心，希望台灣可以保護自己，發揮重要戰略角色，促進更多的民主國家合作。她質疑，韓是唯一有最有機會促進預算實質審核的人，迄今都沒有作為，難道只肯聽藍白立院黨團總召傅崐萁、黃國昌，或國民黨主席鄭麗文相關指導，呼籲韓院長，拿出肩膀，負起責任，扛起擔當。

對於民眾黨立委李貞秀的中國國籍爭議，韓國瑜前天也稱「保障立委是他的天職」，行政單位可自行處理國籍法議題。陳培瑜譏諷說，國人提出這麼多疑問，韓也不願意去盤點相關法規，更不願尊重相關制度，只會空口說白話。

民進黨立委吳思瑤也批評，韓國瑜執意當中國人的靠山，將違法立委李貞秀解職，立法院是最直接有效的方法，韓卻說「保障立委是他的天職」，選擇性包庇護航才是韓的天性，實在叫人不敢恭維。

