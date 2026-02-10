立委爽領30萬年終卻卡總預算》公督盟：藍白不顧民生 忙向中共獻媚

公督盟等民團昨召開記者會，痛批立委爽領卅萬元年終卻擺爛，不審議案、置預算而不顧，卻忙向中共「獻媚」。（記者方賓照攝）

民眾黨反嗆公督盟為政府卸責

在藍白立委阻撓下，今年度中央政府總預算案等議案仍未付委，公督盟昨召開記者會，指今年度總額逾九兆元的中央政府總預算案（含國營事業預算），以及一．二五兆元的國防特別條例草案，仍卡在立法院一動也不動，痛批立委爽領卅萬元年終卻擺爛，審議怠惰如向中共「獻媚」；民眾黨則反批公督盟「假監督知之名為政府卸責」。

中台灣教授協會理事長楊聰榮表示，面對國際情勢轉變，我國加大軍事投資的機會千載難逢，若錯過，後果「任何一個政黨都無法承擔」；備役空軍上校、台灣基進秘書長馬依翔則說，審查預算是國會天職，不該以軍人加薪作為談判籌碼，批評藍白一邊喊照顧軍人一邊擋國防預算，這種卑劣的政治操作不只在消費、歧視軍人，國軍弟兄更看在眼裡。

請繼續往下閱讀...

綠黨批在野迫使政府按「暫停鍵」

綠黨召集人甘崇緯諷刺，對比他國積極發展AI科技、搶建算力，國、眾兩黨的怠惰作為反迫使政府按下「暫停鍵」；小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉則示警，相比今年照編、還比一一四年多出一．八億元的立院經費，至今未通過的中央政府總預算看似對人民無害，實則像「溫水煮青蛙」般逐步衝擊日常生活，呼籲立法院長韓國瑜苦民所苦，盡速解決朝野分歧。

公督盟理事長謝東儒感嘆道，在野立委惡意阻擋預算案、將立法院當作行政院之際，卻連人民民生、國安需求都無法滿足，呼籲兩黨回歸理性，別讓國家預算在政黨鬥爭間被犧牲；公督盟執行長張宏林則重申，至今被擋的三兆元中央政府總預算、近六兆元國營事業預算「沒有一塊錢無關民生」，痛批立委領月薪、領年終卻擺爛不審議案、置預算而不顧，罔顧全台二千三百萬人感受。

針對指責，台灣民眾黨反批，公督盟起初打著「監督國會」的名號，如今卻失去中立性，反對國會改革、助宣大罷免，假借監督之名行為政府卸責之實，早已選擇和權力並肩，對台灣民主憲政絲毫不識；更質疑公督盟點名在野黨不審預算，卻未質疑執政黨「為何立法院三讀通過『軍人待遇條例』、『警察人員人事條例』為軍警消爭取待遇後，行政部門竟敢公然拒絕執行？」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法