    政治

    打臉蕭旭岑「科長說」 美國務院：谷立言為國務卿在台代表

    2026/02/10 05:30 記者陳鈺馥、林欣漢／綜合報導
    國民黨副主席蕭旭岑嗆聲美國在台協會處長谷立言「只比科長大一點」，美國國務院昨日嚴正強調，AIT處長是國務卿在台灣的代表，充分代表美國政府的立場。（資料照）

    國民黨副主席蕭旭岑嗆聲美國在台協會處長谷立言「只比科長大一點」，美國國務院昨日嚴正強調，AIT處長是國務卿在台灣的代表，充分代表美國政府的立場。（資料照）

    國務院強調 谷代表美國政府

    國民黨副主席蕭旭岑訪問中國返台後，近日嗆聲美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引發外界批評。美國國務院昨日嚴正強調，AIT處長是國務卿在台灣的代表，充分代表美國政府的立場。形同越洋打臉蕭旭岑的「科長說」。

    蕭稱反映民意 絕無冒犯之意

    對於「科長說」引發的爭議，蕭旭岑昨天受訪表示，他對任何人絕無冒犯之意，是希望谷立言能知曉許多台灣人對於軍購的感受，台美關係再好也要表達自己的立場、要相互尊重，一昧接受不見得換到尊重。

    谷立言多次表態支持民進黨政府所提一．二五兆元國防特別預算，蕭旭岑上週受訪時卻嗆說，谷立言在美國國務院體系，「只比科長大一點」，台灣卻被比司長小的官員，要求東、要求西。蕭旭岑更自豪地說，他這次去中國見到的，可是「正國級」官員。

    中央社報導，美國國務院一名發言人昨日表示，根據「台灣關係法」，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。

    AIT網站資料顯示，谷立言是美國國務院資深職業外交官，現為公使銜參贊，其二十八年的職業生涯始終不遺餘力，致力推動美國與印太區域在外交、經濟及安全議題上的交流。他曾擔任白宮國安會日本與東亞經濟事務處主任，也曾任國務院東亞暨太平洋事務局經濟政策辦公室主任。

    圖
    圖 圖 圖
