新店掃街 蘇巧慧︰新北是彩色 不分藍綠

民進黨新北市長參選人蘇巧慧帶「小雞群」到新店建國市場發送菜瓜布拜年。（記者黃政嘉攝）

母雞帶小雞 蘇︰盼用態度跟成績 爭取更多市民認同

「台灣隊加油、新北隊出發！」民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天早上頂著低溫寒風，帶領新北市議員陳乃瑜、陳永福與他的兒子陳韋任，直搗被視為深藍選區的新店建國、仁愛市場掃街拜年，沿途遇熱情支持者爭相合影、握手。蘇巧慧表示，進步的新北應該是彩色的，所以不會有深藍、深綠的問題，就是看候選人認不認真、努不努力，她希望用態度跟成績，爭取更多市民認同。

挺進傳統深藍選區 支持者合影

「天氣真的冷，加油、加油！」蘇巧慧發揮「母雞帶小雞」能量，逐一向民眾問候，並發送居家清潔小物菜瓜布。她說，這是年前第廿個菜市場拜年行程，一直以來都按照團隊規劃，一步一腳印在新北各區行走，向所有鄉親問好、拜年，希望提供政績讓大家檢驗、提供政見讓大家思考，爭取更多新北市民的認同。

媒體詢問，新店建國市場被視為傳統深藍選區，是否想翻轉選民結構？蘇巧慧回應，進步的新北應該是彩色的，所以不會有什麼深藍、深綠，就是看候選人認不認真、努不努力，能不能夠說服大家支持自己。

黃國昌昨天到淡水掃街拜年、到老街撿垃圾，他和攤商互動，現場氣氛兩樣情，有人熱情寒暄、握手，也有不少人見到黃就避而不見或不理會，並拒絕媒體採訪。

針對蘇巧慧提出「老人假牙最高補助五萬元」政見，黃國昌表示，相關構想並不新，以新北市長者人口結構推算，所需預算高達二二一億元，市府在推動福利政策前，應理性評估財政負擔，讓數字說話，把資源用在刀口上，避免在缺乏完整規劃下，提出不負責任的大撒幣政策。

外界關注台北市副市長李四川可能在春節前請辭，備戰新北市長選舉，以及藍白合作時程。黃國昌說，「尊重藍營黨內民主程序與步調，過度臆測無助於事情推進」；民眾黨仍在等待與國民黨進行第一階段的共同政見與願景討論，取得基本共識後，才會談及政黨合作與候選人產生方式。

劉和然談領導 分享大學經歷

爭取國民黨提名參選新北市長的新北市副市長劉和然，昨天沒有公開行程，他在臉書分享大學和初任教師時期的照片和經歷。劉和然表示，大學四年是他走上公共服務的起點，實驗室教他理性，社團教他同理，活動訓練他決斷，服務教會他謙卑。真正的領導，不是站在最前面發號施令，而是站在大家身後，讓每個人都能把光發出來。

