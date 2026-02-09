焦點評論》「騙吃騙喝」愈來愈難

國民黨副主席蕭旭岑四日前往北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧。（資料照，國民黨提供）

記者鄒景雯／特稿

「騙吃騙喝」，是中國解放軍少將朱成虎對跑到對岸去講「統一」的台灣人的定性。

朱成虎當年講這話時的背景，是國民黨馬英九主席執政時代的交流總結；以二〇二六年鄭麗文主席時代的光景比較，今天國民黨政客再要繼續去「騙吃騙喝」的難度，已經明顯的愈來愈高。

請繼續往下閱讀...

這裡所謂的難度提高，是指門檻提高與代價提高。例如，到中國去的前提，表面上雖然都是「九二共識」、「反對台獨」，但是北京的定義剛性化，已經沒有胡扯八道「各表」的空間，這個現象直接影響台灣民眾的認知，從而使國民黨試圖回台後仍能「驕其妻妾」的正當性大幅降低，何況還有美國等民主強權的公開叫陣，對於一個需要靠選舉延續生存的政黨來說，等於是所需付出的代價不再低廉、甚至慘重。

上週重啟的國共智庫交流之後，國民黨正汲汲營營於「鄭習會」的實現，過去習近平也有接見洪秀柱的前例，未必需要多了不得的政治斤兩，但是洪秀柱的門票只需呼幾句口號即可取得，這個待遇鄭麗文可無法等同，其中很大的因素是：美國川普的鎖喉政策一一直捏習近平項下，透過強化台灣在實施的一個是軍售、一個是關稅。

於是，擺在國民黨眼前的是：如果要鄭習會，二月底立法院開議後，八年一．二五兆國防特別條例審不審？台美關稅協議過不過？

國民黨如果要繼續「裝死」，來討中國的歡心，怎麼可能過台灣民意這一關？本文開宗明義講的「愈來愈難」此之謂也，這年頭要去「騙吃騙喝」既然處境這般，為什麼國民黨中央依舊前仆後繼？這是什麼素質下的行為選項？兩蔣父子來台的信仰，被其後人褻玩到這款地步，已不是感慨可以形容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法