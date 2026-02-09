北京4日突改行程 接見國民黨訪團》 王滬寧：和平框架基礎是統一 不容模糊

國民黨副主席蕭旭岑四日前往北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧。（資料照，國民黨提供）

國民黨副主席蕭旭岑四日率團前往北京人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，據北京方面消息，王在閉門會議中強硬定調，「和平框架」的基礎必須以中國的統一為指針、不容模糊，同時持續對台美軍購案及關稅表達強烈關切，要國民黨讓這些威脅「無法實現」、不讓民進黨交易「成事」；不過，蕭旭岑受訪反駁，每一個字都是造假的，可見兩岸重啟平台，對民進黨壓力很大。

要藍營擋下軍購及關稅

據北京方面消息，中國國台辦原訂四日安排國民黨訪團到北京亦莊參觀自動車、兩岸科創中心，下午赴北京清華大學AI學院、碳中和研究院，「開啟台商二次西進之機」相關合作。不過，三日上午政協主席辦公室臨時通知國台辦，指隔天上午王滬寧將接見蕭旭岑一行，並更改行程。

請繼續往下閱讀...

據透露，在四日的閉門會議中，儘管蕭重申「各表一中」是「原汁原味的九二共識」，以此表達國民黨對北京立場趨近的努力，但王並不買單。針對國民黨主席鄭麗文近日提出的「和平框架」，王滬寧首度明確指出，「和平框架的基礎，必須是以中國的統一為指針」、「不容模糊地帶」，期勉國民黨應以此為目標確實努力，提出更具體的行動。

據轉述，王滬寧會中仍舊對美台軍購、供應鍊合作提出強烈關切，王認為，「美國主導」的一﹒二五兆軍購，不僅平添台海風險，在規格或項目上也打破解放軍多年來在台海周邊建立的「戰略優勢」，無論是對於日本「軍國主義再起」、對於「菲律賓對我南海的鯨吞襲奪」，乃至對「台獨勢力」的威懾，都要起結構性的破壞。

王滬寧表示，國民黨應該結合有識之士，全力擋下，這不僅在威懾台獨，更是替中國爭取戰略機遇；對於國民黨在立法院持續不讓軍購排審，王則說「關鍵不是擋下幾次」，而是「讓這些威脅終究無法實現。」

會中另一關切焦點則是台美供應鏈合作。據轉述，王滬寧宣稱，現在正是中國「站穩崛起機遇」的關鍵時刻，美國為首的所謂貿易戰、供應鏈重新組合，都是以阻止中國成功發展、削弱中國國力為目標的「陽謀」，台灣不能、也不該站在「歷史大勢」的另外一邊，應該拒絕這樣的要求，「不能讓民進黨政府私自同美國人的交易成事」。

據悉，王滬寧表示，國民黨應聚焦鼓勵台灣的產業、台商，台灣與大陸過去三十年攜手同享經濟起飛的成果，希望接下來「在所有祖國發展的枝葉脈絡上，齊心同力澆灌，再次開出成功的花朵。」會後，王也透過國台辦建議國民黨，今年度兩岸企業家峰會，應朝向兩岸供應鏈融合，鼓勵台商、台企二次投資大陸為目標，並列入後續交流重點工作。

對於國民黨極力爭取的「鄭習會」，據悉，王滬寧在會中沒有直接的答案，但提及前述的這些問題，如果在雙方共同努力下具體有成，就能塑造「習鄭會」前良好的態勢，有利兩岸雙方的氛圍，許多事情都是水到渠成；王還特別提起自己日前提出統一的「七個更好」，要國民黨向台灣人民說明統一的好處。

蕭旭岑：會面內容造假

不過，蕭旭岑對此回應，他可以負責任地說，前述與王滬寧會面的內容都是造假、每一個字都是編造的，當天不只國民黨人士，還有專家學者，王滬寧到底有沒有講這些話，很容易查證，但即使如此，國安人士和綠媒還要製造假新聞，可見這次兩岸重啟平台，幫助台灣產業，對民進黨壓力很大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法