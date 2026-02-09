北京規劃3月中鄭習會 有2戰術目標

國民黨主席鄭麗文盼見中共領導人習近平。（資料照）

「對台工作會議」將成立因應台灣地方選舉專組 操盤介選

中國「對台工作會議」今（九日）開幕，來自北京的消息透露，會中將討論「鄭（鄭麗文）習會」的籌備，「鄭習會」預定將於三月中舉行，幾乎已經排上時程。

對此，國民黨發言人、新北市議員江怡臻回應，有關鄭主席訪問大陸，目前尚未有訊息。

消息指出，確切時間點，目前傾向在年度紀念「反國家分裂法」（每年三月十四日）的前後期間舉行。

形塑台灣多數民意站祖國這邊

北京安排鄭習會有其戰術目標，最主要有二。首先是「為習川會打好基礎」：形塑台灣多數民意站在祖國大陸這一邊，歷史和時勢所趨站在中國這一邊，美國無需武裝台灣，也不應插手台灣；其次是「為兩制方案立根基」：集結島內所有反台獨力量，一面打好重創台獨勢力選戰，一面正式推進兩制（習近平二〇一九年提出的一國兩制台灣方案）方案。

王滬寧交辦事項須全力推進

不過消息表示，北京也設定了鄭習會如期舉辦的前提，希望國民黨能夠就日前中國政協主席王滬寧接見國民黨副主席蕭旭岑一行時所提出事項，必須全力推進。

另外，來自北京的消息指出，中國「對台工作會議」今日會中將正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，聲稱將「結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」，擺明直接介入台灣十一月的「九合一」大選。

據了解，九日開始的會議，將由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持。王滬寧應會在開幕時講話。

消息指出，這次會議主要目標是：定位今年為「兩制推進」關鍵年，釐定今年對台四大核心工作，分別包括：一、結合島內愛國力量，全力阻止美國武裝台灣（軍購）圖謀過關。二、推進大陸台灣供應鏈融合，提供誘因，包括給予關稅優惠等，聚焦切斷美台供應鏈合作可能性。三、創造統一有利態勢：今年為「兩制」推薦關鍵年，對外持續鞏固一中法理，對內爭取島內愛國統一力量，嚴懲國內外所有主張、支援台獨人士。

第四大核心工作則是成立因應台灣地方選舉工作專組，結合統戰、網路空間多重力量，重創島內台獨勢力。

