賴與台中黨公職座談 何欣純：決戰中台灣

總統賴清德昨天與民進黨的黨公職人員座談，今年已來台中市四次，是否代表賴非常重視中市長選舉？民進黨台中市長提名人、立委何欣純昨天受訪表示，「決戰中台灣」，總統不只常來台中，前天也去南投市，前幾天也多次到彰化縣，中彰投苗整個中台灣對賴清德而言是重中之重。

此外，賴清德昨天中午與黨公職座談，但並未公開。會後總統府資政沈國榮及何欣純轉述賴清德會中的談話，賴希望立法院一旦台美關稅協議草案送到立法院，應儘速通過，不要重蹈韓國的覆轍，讓台灣十五％的關稅不要有所變動；賴並希望各個黨公職能大力宣傳中央九三〇億元的特別預算，很多是補助中小企業，因為台灣除了半導體是護國神山，還有很多是需要被關心的中小微型企業及傳統產業的護國群山。

賴清德指出，過去一年經濟成長八．六％，是台灣有史最好的成長，馬英九在任內指台灣經濟要達到「六三三」，結果是在蔡英文及賴清德任內陸續完成。

其次，總統談到台灣完成關稅十五％及最惠國待遇，希望一旦台美經濟談判協議的草案送至立法院，立法院要馬上通過，否則會讓中台灣產業再發生更大危機。

何欣純昨天上午在市議員江肇國及黃守達的陪同下，至向上市場拜票。她表示，自己多次跟總統提到，台中市政願景跟重大建設需中央跟地方一起合作，而中央也挹注很多資源在台中市，但台中市長盧秀燕一直在說中央不支持台中，非常錯誤、荒謬，總統來這麼多次，是要告訴大家他很重視台中，關心市民及市政發展。

何欣純轉述指出，賴清德說台中是產業重鎮，不管是機械業、工具機或者是手工具等，關係到台灣產業經濟發展，他說明台美關稅談判協議的過程和結果，希望國會盡速通過；在場也有很多人建議，中央好的政策要大大的宣傳，讓中央好的政策能夠真正落地和落實。

