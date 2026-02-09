評國民黨路線大轉變 學者：鄭「親中、疑美、不反共」

連戰迄今歷任國民黨主席對美路線的主張變化

國民黨主席鄭麗文盼上半年會見中共領導人習近平，副主席蕭旭岑訪中回台後，近日更嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，引發外界關注。學者分析，國民黨中央不走「親美」路線，鄭麗文是「親中、疑美、不反共」，蕭旭岑說法則是極力分化台美安全關係。

蕭旭岑分化台美安全關係

台灣大學政治系副教授陳世民昨日受訪表示，馬英九擔任黨主席時提出「和中、友日、親美」；朱立倫當黨主席也延續「親美、友日、和中」；去年郝龍斌競選黨主席時，也是喊「親美、友日、和中」；國民黨主席鄭麗文到目前為止，都沒有講出「親美」兩字。

請繼續往下閱讀...

陳世民指出，馬至少是把「親美」當成第一順位，現在的國民黨高層連「親美」都不講了。鄭麗文去年十月當選黨主席，她的當選感言提到，國民黨未來對外關係，絕對不讓台灣淪為地緣政治的犧牲品，其實所指涉的就是美國。

陳世民分析，鄭過去當政論名嘴時，長期主張「疑美論」觀點，所用的副主席也是「疑美論」的。當然她不會承認自己是疑美論者，但只要檢視其歷來言論及觀點，就可以知道疑美的傾向。

「因為親中，所以疑美！」陳世民批評，鄭麗文第二個問題是，她擔任黨主席至今從未講過「反共」兩個字，勝選感言還要民進黨政府做到「三個不」，其中之一是不要反共。他質疑，鄭認為反共是錯誤的嗎？大家不要忘了，國民黨黨綱是有「反對共產主義」的。

陳世民強調，美國是世界上唯一願意賣武器、協防台灣的國家，也是可幫助台灣抗衡中國軍事威脅的大國。蕭旭岑在中國見王滬寧時，把保衛台灣講成是「媚美賣台」，回台後又說AIT處長只是科長，極力在分化台美安全關係，破壞台美信任關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法