國民黨浮現路線矛盾 綠籲中華民國派站出來

國民黨主席鄭麗文上任後，一改前主席朱立倫「和中親美」路線，副主席蕭旭岑日前率團赴中舉辦國共智庫論壇，返台後開嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」。民進黨立委王定宇昨直言，鄭麗文領導的國民黨已變成全面擁抱共產黨的「親中反美」路線，呼籲國民黨內如前台北市長郝龍斌等中華民國派能站出來主導，讓國防特別條例草案付委審查。

民進黨立委林楚茵指出，她不認為蕭旭岑不知道谷立言的重要性，但對於蕭來說，他跟著在政壇地位已是「日薄西山」的前總統馬英九，兩人也沒有機會在台灣更上一層樓了，當然只剩親中這條路。

王定宇分析，國民黨現在的領導團隊，從鄭麗文、蕭旭岑、立法院黨團總召傅崐萁展現出來的國家策略，很明顯與以往國民黨所主張的「親中友美」有所不同，變成全面擁抱共產黨路線「親中反美」，不惜把台灣鎖進中國的紅色供應鏈。

他認為，當主流民意與鄭麗文全面擁抱中共的論調不相符，欲投入年底縣市長地方選舉、總統大選的國民黨人士當然會不安，因為那是背叛台灣、失去選票的死亡之路。從盧秀燕、江啟臣日前邀請剛被蕭旭岑批評的谷立言同台，就能看出國民黨的路線之爭已經開始。站在對國民黨好、對國家好的立場，他希望國民黨內部「友美派」如郝龍斌等中華民國派人士能站出來。

鄭批民進黨惡意操弄

盧秀燕、江啟臣等接連發聲切割蕭旭岑，鄭麗文昨天卻扯民進黨「惡意操弄」。民進黨發言人李坤城受訪直言，國民黨內部存在兩條矛盾的路線，一條路線是民選公職代表，其權力基礎來自台灣人民，深知美國是台灣在安全及經濟上不可或缺的盟友；另一條路線則以鄭麗文等中國國民黨的黨職為代表，其權力來源與台灣主流民意脫節，走的是「親中疑美」、「二次西進」的路線。鄭袒護蕭的「戰狼式」魯莽言論，反而凸顯黨內的路線矛盾。

