蕭旭岑指谷立言「科長說」 引起基層焦慮》國民黨內人士憂 年底選情更嚴峻

國民黨副主席蕭旭岑指美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，已經引起基層焦慮，擔憂這種「親中批美」言論，會讓年底縣市長選舉產生負面影響。國民黨黨務人士昨直言，最近黨內要角對AIT處長的評論，會讓黨內外與台灣民眾感到相當錯愕，畢竟AIT處長還是美國派駐台灣的大使，不應該要特別指出他對應在美國國務院的官階，如此對美國不夠尊重，接下來面臨年底地方選舉的挑戰，可能會更加嚴峻。

剛率團訪中會晤中國全國政協主席王滬寧的蕭旭岑，六日接受廣播節目專訪時，竟指谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。蕭還說，訪問中國時，拜會的中國國台辦主任宋濤是「部長級」、中國政協主席王滬寧是「正國級」，在台灣卻被「比司長小」的官員「成天要求東要求西」。

蕭旭岑的「科長論」引發黨內外對國民黨親美及反美路線的爭論，但盤點國民黨現任立委學經歷發現，高達十五位立委有留美背景，且多位政二代都是赴美留學。

黨務人士：走回穩健道路 才符最大利益

黨務人士表示，國民黨過去的基調，對美、對中都要採取平衡的方式，才有辦法說服大多數的民眾支持，特別是今年底要面臨九合一大選，每一個人都希望爭取極大化的選票，台灣民眾對兩岸關係比較敏感，若能走回過去穩健的平衡道路，才符合最大的利益。

對於黨主席鄭麗文日前接受外媒訪問時說，締造兩岸和平是她最重要的使命，規劃上半年訪問中國大陸會晤國家主席習近平，爭取兩岸和平承諾。黨務人士認為，縱使最近國共智庫論壇的內容，是兩岸最關心的政策交流、能源及經濟等，民眾是加分的，可是對於整體大方向的偏斜，民眾還是保持保留態度，也會有一點疑慮。

國民黨團書記長林沛祥則說明，國民黨的對美路線沒有變，不會因為一句話就改航向，美國是重要夥伴，這一點黨團很清楚，也很務實。他表示，蕭旭岑的說法就是個比喻。政治人物有時候講話比較形象一點，不代表我們不尊重美國在台的代表。外交不是用頭銜比大小，是看互動與實質內容。

國民黨提名參選台南市長的立委謝龍介受訪表示，美國是台灣長期的盟友，有些美國朋友對於中華民國立委行使憲法職權，監督並審查上兆元的採購預算過度關心，反而傷了台灣人民對美國信賴的情感。至於年底選舉，攸關的是內政、民生經濟等議題，人民關心的是生活能不能更好。

鄭麗文屏東助選 盼到華府進一步對話

鄭麗文昨到屏東助選時，被問到美國會議員接連關切在野黨阻擋國防特別條例等問題。鄭表示，她上任三個月以來，自認目前與美方溝通良好，為免下情不能上達及受到執政黨影響，她已積極和美方溝通和說明，並希望到華府更進一步對話；她也批評執政黨操弄國內政黨嫌隙，再甩鍋給在野黨。

