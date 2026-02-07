美方下軍購通牒 綠憂國防出現一年半空窗期

國防部昨表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等三項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年三月十五日。若立法院無法推進審議，導致我方未能在效期內簽署，恐面臨全案取消風險。（圖取自中華民國陸軍臉書、BAE Systems官網、國防部發言人臉書）

美國政府昨就國防特別預算中的三項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，但國防特別預算條例草案還被藍白兩黨阻擋。民進黨籍國防外交委員會成員沈伯洋說，藍白不願審查特別條例，甚至阻擋年度總預算，最後的結果恐怕是讓台灣國防出現一年半以上的空窗，這是國人無法接受的。

民進黨立委陳冠廷說，美方發價書具有明確的簽署期限與付款時程，三月十五日到期、三月卅一日須支付首期款，不會因為台灣內部政治僵局而自動延長。他強調，一旦逾期失效，我方若要重新申購，必須重走整套行政程序，以年為單位計算延遲。在俄烏戰爭後各國紛紛搶購軍備，國際產線高度擁擠，重新排隊的代價極為巨大。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋批評，國民黨與民眾黨不願審查特別條例，甚至阻擋年度總預算，最後的結果恐怕是讓台灣國防出現一年半以上的空窗，這是國人無法接受的；立委不可能不做自己的工作，這不僅是民主政治的大忌，更是對國家安全的嚴重破壞。

藍委重申1.25兆軍購內容不清不楚

國民黨立委吳宗憲則說，「你反共，我也反共，但不能亂搞。」國民黨未阻擋軍購，也無意弱化國防，但一．二五兆元軍購內容不清不楚，且勢必排擠其他預算，必須交代效益。他強調，民進黨希望不發生戰爭的邏輯是狂買武器，國民黨則是降低兩岸衝突，讓台灣成為適合投資之地。

國民黨立委謝龍介說，除了三千五百億元是比較明確、有清單的，其餘九千億元完全沒有詳細的計畫，國會怎麼幫你背書。他質疑，到底是急著要向誰送錢，如果是這樣子的態度，會失去台灣人的感情、支持與信心。

民眾黨立委王安祥表示，不同於院版黑箱而浮濫的編列方式，民眾黨團軍購特別條例已完整將此次發價書草案的內容羅列進條例，並已付委，在本週優先法案記者會也列入此案，盼開議後民進黨召委也能儘速排審，為強化國防一齊努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法