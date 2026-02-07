焦點評論》蕭旭岑與江啟臣

立法院副院長江啟臣（右圖）昨接待AIT處長谷立言，期盼敲定攸關產業命脈的台美關稅協議；另一端的黨中央高層卻忙著放火拆台，副主席蕭旭岑（左圖）批評谷立言，「只比科長大一點而已」。（記者蔡淑媛攝、資料照）

記者陳政宇／特稿

外交橋梁的建立，需要經年累月的互信累積。但現在的國民黨，台中市長盧秀燕與立法院副院長江啟臣在一端謹慎搭橋，接待AIT處長谷立言，期盼敲定攸關產業命脈的台美關稅協議；另一端的黨中央高層卻忙著放火拆台，直接背刺黨內同志。

藍白十度聯手封殺一．二五兆國防特別預算條例付委，民眾黨主席黃國昌抨擊谷立言「介入台灣內政太深」。馬系大將蕭旭岑更接力嘲諷谷立言，「只比科長大一點、連司長都不是」；但同一天，江啟臣邀谷立言及盧秀燕參訪台中產業，並向美方確認本月中旬可望簽定台美關稅協議，直言「立院應可儘速批准，讓產業有穩定的方向」。

請繼續往下閱讀...

若蕭口中的谷立言只是個「小官」，盧、江兩位藍營重量級諸侯何需如此禮遇？谷立言擁有近三十年資歷，長期深耕印太事務，三度駐台的「台灣通」，也曾任駐日公使，其身後的AIT更是美國全球前三大外館，代表的是華府對台灣安全與合作的重視。

藍白政客為了在同溫層內博取聲量，不惜以羞辱盟邦外交官為樂，對內煽動仇美情緒、對外釋放敵意訊號。這條仇美論述，甚至到國民黨主席鄭麗文背後傳聞的金主「CK楊」楊建綱，上月突現身要求黨內強力監督對美軍購與關稅協議。前後兩者的論調，與中南海弱化台灣自我防衛能力的戰略目標如出一轍。

這正是江啟臣與盧秀燕的尷尬與悲哀。民選出身的兩人，深知台灣產業無法脫離美國，也明白台中市民渴望經濟紅利，因此視谷立言為關鍵合作夥伴；國民黨高層卻用陰謀論摧毀互信，完全無視地方諸侯拚經濟的苦心。這種「前方吃緊，後方緊吃」的怪象，連美方都要困惑：究竟誰代表國民黨？是想合作的江、盧，還是滿懷敵意的黨中央？

國民黨中央今日對美方的態度，早已非「親美和中」，而是赤裸裸的「仇美媚共」。當一個政黨內，有人還在為台灣搭橋連結世界，卻有另一群人在金主與北京敘事的推動下急著拆台，這座橋一旦斷裂，墜落的恐怕不只是一個政黨的信用，而是兩千三百萬人的安全與未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法