蕭旭岑指谷立言只比科長大一點 王定宇：蕭的口吻比中國更戰狼

黃國昌、蕭旭岑與中共官宣批評谷立言時序表

吳思瑤：蕭旭岑訪中返台後 操作疑美論、阻撓軍購

國民黨副主席蕭旭岑率團參加國共智庫論壇返台，昨批評美國在台協會（AIT）處長谷立言，「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。民進黨立委強調，蕭的說法與事實不符，欠缺對駐台美方最高外交代表的基本尊重，且國民黨籍的立法院副院長江啟臣才熱情邀請谷立言參訪產業及座談，顯見國民黨內對美方的立場存在巨大矛盾。

民進黨立委王定宇批評，蕭旭岑目前的口吻「比中國正版的戰狼更戰狼」，其所作所為是在破壞區域安全網絡，唯一會感到欣慰的僅有中國共產黨，唯一得利的則是中國解放軍。

李坤城：藍營要角對美立場 存在巨大矛盾

藍白立委持續杯葛行政院版國防特別條例，民眾黨主席黃國昌日前指控AIT「與華府立場落差大、過度介入台灣內政」。蕭旭岑昨天則語帶不屑的批評谷立言及關切台灣防衛的美國參議員。

立委李坤城指出，在野黨試圖藉由貶低AIT的代表性來混淆視聽，且江啟臣熱情邀請谷立言赴台中參訪產業並進行座談，顯見在野陣營內部對於美方立場的認知存在巨大矛盾。政治人物不應以個人政治利益傷害國家整體利益，以錯誤資訊誤導民眾，甚至不惜採取外交上的冒進言論，延誤台灣提升防衛能力的關鍵時機。

民進黨政策會執行長吳思瑤說，美方是基於台美合作、互利互惠，卻被蕭旭岑扭曲為介入內政；反觀中國對台灣的實質干預，蕭卻不敢吭聲，其赴中收到的指令，極可能是回台操作「疑美論」，以阻撓軍購並切斷台美經貿供應鏈合作。吳也質問，難道蕭旭岑是打臉台中市長盧秀燕及江啟臣，共同出席的美方代表層級不夠力？

陳冠廷：谷立言是美駐台層級最高外交官

民進黨立委陳冠廷則說明，AIT處長是美方派駐台灣層級最高的外交官員，谷立言是美國國務院資深職業外交官，長期深耕印太事務。朝野發言若失之輕率，不僅無助於政策討論，也容易對外傳遞錯誤訊號，對雙邊互動沒有正面幫助。

針對蕭旭岑聲稱民進黨政府編列的一．二五兆國防特別預算涉貪一說，王定宇反批，該案仍無法進入審查，相關指控根本毫無證據，蕭以莫須有理由破壞台美關係，僅會讓中共得利。

