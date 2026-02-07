在野擋軍購被美方批評 蕭旭岑：谷立言只比科長大一點

黃國昌、蕭旭岑與中共官宣批評谷立言時序表

「我見的王滬寧是正國級」

外傳立法院外交國防委員會的國民黨立委遭受美方施壓，傾向要審查軍購特別條例，剛訪問中國回台的國民黨副主席蕭旭岑昨接受廣播節目專訪時指出，民進黨找一些想要有油水的「遠方親戚」（美國政客）來這邊恐嚇叫囂，但這些人不能代表「家長」（美國總統川普），川普前天還與中國國家主席習近平在通話，他並質疑賴政府擬編列一．二五兆元的軍購特別預算「很明顯是corruption（貪腐）！」

嗆美參議員 「對台灣內政說三道四」

蕭旭岑還說，那些放話罵台灣在野黨的美國參議員，就連一般黨內同志也不見得知道是何方神聖，就只是議員而已，而美國在台協會處長谷立言在美國國務院體系當中，也只有比科長大一點，搞不好連司長都還不是，並稱自己在中國見到的對象是部長級的國台辦主任宋濤，中國政協主席王滬寧是「正國級」，在台灣卻被「比司長小的官員」要求東、要求西，不是很奇怪嗎？



蕭表示，一些美國政客對台灣內政「說三道四」，「此風不可長！」對於主持人比喻民進黨找美國「家長」來打國民黨，他強調，民進黨找來的不是「家長」，只是一些「遠方親戚」，真正的「家長」是川普，前天還與習近平通電話，那些想要有一點油水的「遠方親戚」恐嚇叫囂，不能代表「家長」。

質疑軍購特別預算是corruption（貪腐）

蕭旭岑並指，多位美方人士也曾經與他溝通，但他反問對方，美國是民主政府，都會尊重國會，為何來到台灣就不尊重國會？賴政府不願意增加軍人待遇，美國人是否應該細究賴政府是否真要國防？哪有只買武器，卻不提高軍人待遇？況且美國只賣台灣四千億的武器，賴政府為何要編一．二五兆特別預算？「很明顯是corruption（貪腐）！」而且當他跟美國人這樣說時，對方都沒有話好說。

稱川習通話後 台灣淪「被交易的籌碼」

蕭旭岑還說，在川普與習近平通話之後，台灣已經從原本可以在美中兩邊扮演角色、左右逢源，變成「被交易的籌碼」，賴清德總統居然可解讀成「兩國互不隸屬」，「喪事喜辦」，他研判要不是賴政府的國安團隊失靈，就是賴清德個人出了問題。

剛訪問中國回台的國民黨副主席蕭旭岑昨接受廣播節目專訪，蕭批評美國在台協會（AIT）處長谷立言，「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。（資料照）

