民進黨北市議員初選 派系老將新秀造勢

立委莊瑞雄（左二）、王世堅（右三），陪同台北市議員參選人陳慈慧（前排左起）、呂瀅瀅、劉耀仁、何孟樺、張文潔、洪健益、王孝維、賴俊翰及陳聖文（後排）等九人，進行黨內議員初選登記。（記者廖振輝攝）

新潮流2新人登記 湧言會5人組「台北好政連線」 英系9參選人同台宣傳

民進黨台北市黨部四日起開放登記參選市議員，昨日迎來大陣仗，三派系前輩帶領參選人亮相，新潮流由前立委段宜康、議員李建昌帶領兩位新人；湧言會五名參選人組成「台北好政連線」合體造勢；立委莊瑞雄、王世堅帶領「堅系」在內的英系參選人共九人，熱鬧造勢。

段宜康、李建昌 助陣陳又新、馬郁雯

段宜康、李建昌帶領新人陳又新（內湖南港）、馬郁雯（中正萬華）登記助陣，段宜康力薦兩人是有論述、理想且認真的年輕人；李建昌說，選區結構對新人不太有利，有許多堅強對手。陳又新表示，雖聽點鈔機點保證金心有點痛，但心情愉悅希望有好結果。馬郁雯說，勤跑行程聲音已沙啞成「移動唐老鴨」，相信能過關。

楊烈助勢 力薦康家瑋、劉品妡、郭凡

湧言會此次推五人，包含現任議員顏若芳（中山大同）、林延鳳（士林北投），及新人康家瑋（中正萬華）、劉品妡（大安文山）、郭凡（松山信義）。金曲歌王楊烈陪同造勢表示，現任議員好成績有目共睹，他更要介紹三位優秀新人給大眾認識，相信能讓地方更興旺。林延鳳說，將成為更好的自己。顏若芳表示，第三度初選希望選民能再給予機會。劉品妡表示，提出包含文化等面向的政策，是新女力代表；康家瑋強調出身在地，深耕超過兩千天。郭凡說，他年輕沒包袱，堅持乾淨選舉。

莊瑞雄、王世堅陪同 拉抬英系9成員

昨日英系造勢成員包含現任議員洪健益（松山信義）、張文潔（松山信義）、劉耀仁（中正萬華）、何孟樺（內湖南港）、王孝維（內湖南港）、陳慈慧（士林北投），以及新人賴俊翰（中山大同）、呂瀅瀅（松山信義）、陳聖文（大安文山），由立委莊瑞雄、王世堅陪同。莊瑞雄說，北市議會監督表現有目共睹，老將新秀齊心出擊、所向無敵。王世堅說，九人善良也有豐富歷練，已準備好前進議會。市黨部統計，截至昨日已有二十人登記，登記截止日為二月十日。

前立委段宜康（左一）、議員李建昌（右一），陪同馬郁雯（左二）、陳又新（右二），登記民進黨市議員初選。（記者廖振輝攝）

民進黨台北市議員初選登記，湧言會推出林延鳳（左起）、劉品妡、郭凡、康家瑋、顏若芳等五人登記，金曲歌王楊烈（右三）陪同助陣。（記者廖振輝攝）

