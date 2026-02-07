有成績、有願景 蘇巧慧爭取認同

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前中）昨到鶯歌區拜票，受到民眾熱烈歡迎。（記者黃子暘攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧四日推出六項針對老幼族群的政見後，再推政績文宣，列出立委任內爭取的建設與成績；昨日團隊並在人口稠密的中和區掛起政見看板。民眾黨新北市長參選人黃國昌昨天也提出「都更新三箭」政見，解決老屋問題，卻被綠營議員批「落伍」、諷刺市府團隊行政效率。

陸空戰並進 盼大家認識她

蘇巧慧在中和區掛起政見看板，對於民眾黨議員認為她是母雞，藍白應審慎以對。蘇巧慧表示，每個參選人都有自己的價值、特質，就是各自努力，而她是空戰陸戰並進，盼全面行動讓大家認識她是有成績、對新北市有願景的人，進而認同她。

劉和然陪侯友宜視察塭仔圳開發

爭取國民黨提名參選新北市長的副市長劉和然昨陪同市長侯友宜視察新泰塭仔圳市地重劃開發工程，他在粉專指出，五十年不變的塭仔圳正在改變，不靠漂亮話術，而是靠市府團隊的行動與堅持。

黃國昌昨在新莊競總提出他的「都更三新箭」，包含都更新幹線、都更特攻隊、容積透明平台，藉整合既有資源與人力，展現市府效率與執行力，解決老屋問題。

黃國昌提都更3新箭 綠：諷侯友宜

但民進黨新北市議員卓冠廷、翁震州和民進黨團總召陳永福等批評，中央早就有「中央危老重建計畫」，最快能三個月內完成，都更新三箭多是新北市長侯友宜去年提出，只是換名包裝，黃國昌是在諷刺侯友宜的市府團隊行政效率。

