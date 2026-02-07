為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    雲林鄉鎮市長選舉 民進黨9人登記

    2026/02/07 05:30 記者李文德／雲林報導

    九合一大選十一月舉行，民進黨雲林縣黨部舉辦鄉鎮市長登記，昨登記截止，共有九鄉鎮有黨員登記。縣黨部主委、立委劉建國表示，後續將由選對會開會討論，再交由執委會審查進行後續審查程序，未有黨員參選鄉鎮將開會進行後續因應，可能採取徵召。

    11鄉鎮掛零 可能採取徵召

    黨部指出，莿桐鄉長廖秋蓉、西螺鎮長廖秋萍、古坑鄉長林慧如、東勢鄉長張健福四人參選連任，前立委尹玲瑛、雲縣議員張維崢、元長瓦磘村長陳中一、農水署雲林區處機要秘書楊創民、雲林縣埔姜崙文創協會理事長蘇昆隆，登記參選斗六市長及林內、元長、二崙、褒忠鄉長，另十一鄉鎮無人登記。

    劉建國表示，登記完名單由黨部選對會彙整，再交給執委會審查，未登記參選鄉鎮，依照民進黨公職人員提名辦法辦理，由選對會再討論因應作為，可能會徵召，且根據先前填寫意願表，部分鄉鎮有多位登記填寫，但部份並未具黨員資格，後續將會召集相關人士討論協調。

    水林鄉3人登記 不排除民調初選

    縣黨部表示，先前意願表填寫水林鄉有三位優秀黨員登記，將另開放水林鄉長登記時間，後續不排除進行民調初選。

    另，國民黨雲林縣黨部昨召開委員會議，決議報請黨中央提名張嘉郡參選雲林縣長，相關提名案預計於三月四日國民黨中常會確定。張嘉郡表示，會全力以赴帶領黨員選將打贏年底選戰；劉建國表示，國民黨早成雲林張家主導的樑架，對於張嘉郡參選不意外。

