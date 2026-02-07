台船董事長接受本報「官我什麼事」專訪》陳政宏：原型艦測試「從零到一」 須按部就班

台船公司董事長陳政宏說明台船未來發展。（記者叢昌瑾攝）

國造潛艦原型艦「海鯤號」目前正進行泊港與海上測試，外界高度關注交艦期程。台船董事長陳政宏接受本報專訪時強調，潛艦是精密複雜的大型系統，尤其海鯤號是「原型艦」，與量產產品不同，測試過程不僅是發現問題、解決問題，更象徵技術「從零到一」的重大轉變，必須按部就班，確認安全與品質後才能往下走。

陳政宏接受本報「官我什麼事」專訪指出，海鯤號是台灣研發的第一艘原型艦，在測試過程中可能會花費較多時間，盡可能將問題找出並逐一克服，這與一般已成熟量產、可預估期程的產品不同。他強調，雖然大家都希望能盡快完成並順利交給海軍，但「安全跟品質都要先顧好」。

針對潛航測試的意義，陳政宏比喻，讓船潛下去是一個數值上「從零到一」的重大轉變，代表壓力殼與水密要求都沒有問題，船隻能正常安全航行；後續則是各項裝備如國文、英文、數學考試般，依序進行不同科目的性能測試。

細節不公開 避免數據遭對手反制

對於外界關切測試進度與內容不夠公開，陳政宏解釋，潛艦部隊在國外被稱為「沉默的部隊」，除了潛艦本身需要靜音、匿蹤外，整個服役過程也需保持低調神祕，以免具體性能數據遭對手猜測並擬定反制方法。他說，觀察世界各國潛艦建造，大多僅在規劃階段、下水典禮或成軍時會有公開資訊，過程中的節點與細節通常不會對外透露。

談及潛艦國造的困難，陳政宏坦言，台灣缺乏設計建造經驗，尋求商源的過程在中共打壓下異常艱辛，且潛艦對工程技術的要求比水面軍艦高出數倍。他以日本為例指出，日本建造潛艦已有超過一百年的歷史，且政策上由兩家造船廠輪流每兩年建造一艘，維持了穩定的供應鏈與技術人才；英國即便政黨輪替，對維持國防工業自主也有高度共識。

關於後續七艘量產艦的規劃，陳政宏表示，台船在人力、裝備與施工方法上已有所規劃，但考量預算逐年審議及國際供應鏈的不確定性，部分體積較大、必須在封殼前安裝的關鍵裝備，必須提早訂購以免延誤工序。他強調，這需要政策長期穩定的配合，台船會做好準備以應對挑戰。

