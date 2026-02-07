為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    川普簽署法案撥款逾14億美元 挺台防衛

    2026/02/07 05:30 記者方瑋立／綜合報導
    美國總統川普簽署一項綜合撥款法案，內容包含撥款十億美元強化台灣安全合作、編列一‧五億美元用於替換提供給台灣的國防物資，以及在「對外軍事融資計畫」項目下，撥付不少於三億美元用於對台援助。（歐新社檔照）

    美國總統川普簽署一項綜合撥款法案，內容包含撥款十億美元強化台灣安全合作、編列一‧五億美元用於替換提供給台灣的國防物資，以及在「對外軍事融資計畫」項目下，撥付不少於三億美元用於對台援助。（歐新社檔照）

    包含國防和國家安全、國務院及相關計畫撥款等5法案

    美國總統川普本週稍早簽署一項綜合撥款法案，內容包含撥款十億美元（約新台幣三一七億元）強化台灣安全合作、編列一‧五億美元用於替換提供給台灣的國防物資，以及在「對外軍事融資計畫」項目下，撥付不少於三億美元用於對台援助。

    據中央社報導，繼美國國會兩院相繼通過「二〇二六綜合撥款法案」後，川普於華府時間三日將其簽署成法，結束聯邦政府局部關門長達四天的情況。這項綜合撥款法案包含國防撥款法案和國家安全、國務院及相關計畫撥款法案等五項法案。

    根據法案文本，在「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（DSCA）的款項中，應撥出十億美元用於「台灣安全合作倡議」，這項款項可動用至二〇二七年九月三十日止。

    「台灣安全合作倡議」旨在強化台灣自我防衛能力，以提升嚇阻、維持台海和平穩定，並降低對美軍部隊的風險。這與台灣自身的國防投資及美國其他安全援助和安全合作授權相互配合。另外，法案也撥款一‧五億美元用於替換及補償提供給台灣的國防物資。

    不僅如此，法案文本指出，在「對外軍事融資計畫」（FMF）項下撥付的資金中，至少三億美元應該用於對台援助。美國國務卿應和戰爭部長協調，將交付台灣防衛物資和相關服務列為優先事項。

    法案內容還包括在「國家安全投資計畫」項下所撥付的資金中，不少於四百萬美元應供「全球合作暨訓練架構」（GCTF）使用。這項計畫由美國在台協會（AIT）負責執行。

    不得製作錯誤台灣管轄地圖

    此外，法案也提及，本法提供的任何資金，都不得用於製作、採購或展示任何錯誤描繪台灣和由台灣當局管轄之島嶼的領土範圍及其社會、經濟制度的地圖。

