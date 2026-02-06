《台中市長選戰》國民黨姊弟爭不停 民進黨何欣純母雞帶小雞

民進黨台中市長參選人何欣純昨天到北屯市場拜票、發春聯，展現母雞帶小雞的團結氣勢。 （記者蔡淑媛攝）

何籲關注理念、政見 楊瓊瓔、江啟臣尊重黨提名機制

國民黨台中市長下屆參選人選陷入「姊弟之爭」僵局，民進黨市長參選人早已確定由立委何欣純出戰，民進黨台中市議員提名初選登記起跑，現任及新人踴躍參選，何欣純昨天到北屯市場發春聯，帶領老將、新秀現身拜票，展現母雞帶小雞的團結氣勢，強調「市長當選，議員紅不讓」。

而立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔爭取國民黨市長提名，「姊弟之爭」仍未解，兩人積極到地方拜票，昨日到太平區中山市場發春聯的江啟臣說，早就回傳黨中央給的提名協議事項簽署同意，一切由黨中央決定，他靜候通知；到西屯市場拉票的楊瓊瓔則說，相信黨絕對有足夠的智慧，在公平制度、既定的節奏下完成，但仍舊要回歸黨的機制，她尊重黨的機制，接受機制的檢驗。

何欣純帶領老將、新秀市場拜票

對此，何欣純指出，尊重其他政黨的提名機制，但不應把自家政治對立、姊弟之爭，變成是台中市政、讓大家都要關注，看他們爭來爭去；她強調，大家要關注的是理念之爭、政見之爭，以市民、城市的利益為最優先，大家談政見、政策，讓台中市更好、邁向國際，才是市民的需求與願望。

民進黨台中市議員提名初選自四日起至十日展開登記，截至昨日共有七人完成登記，現任及新人參選踴躍；何欣純說，鼓勵新人參與公共事務，民進黨也最支持青年參政，一切依照民主規則及黨內提名程序，按部就班爭取出線，有潛力、有贏的機會的參選人都能表現。

何欣純昨日前往北屯市場發春聯，包括在地黨籍議員謝家宜、新人參選的市議員曾朝榮辦公室主任曾咨耀、前立委林靜儀辦公室主任陳信秀等都一起現身拜票，獲得民眾熱情歡迎，展現母雞帶小雞團結氣勢，眾人喊話「市長當選，議員紅不讓」。

