首波紙本文宣 蘇巧慧發布問政成績單

蘇巧慧推出第一波紙本政績文宣，以A3尺寸詳書3屆立委任期內各項為新北爭取的建設與國會問政成績單。（蘇巧慧提供）

3屆立委任內爭取多項建設 蘇：會善用調度資源能力實踐政見

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧四日推出首波六項政見後，昨日再推出政績文宣，條列三屆立委任內為新北爭取的建設與問政成績，包括TPASS行政院通勤月票、國家兒童未來館、捷運萬大樹林線、三鶯線等多項軌道建設，宣示打造更宜居的新北。至於政見被潛在對手、新北市副市長劉和然等人批評「開支票」，蘇巧慧說，國民黨版財政收支劃分法獨厚台北、犧牲新北，未來將會善用調度資源的能力實踐政見。

逾230項校園設施改善、推動修法

蘇巧慧表示，她為新北爭取各項建設，包括TPASS、林口、五股、汐止、土城四大交流道增建、多項軌道建設、淡江大橋，新北污水下水道改善、班班有冷氣、國家兒童未來館，及新北四十三所中小學操場、廁所共二三〇多項校園建設，並推動多項修法。未來會持續透過基層掃街拜票、架設看板方式，讓更多市民了解她的政績。

劉和然批開支票 未全盤了解市政

針對蘇巧慧第一波政見，劉和然批評她「開支票」，是非常不好的行為，昨日劉重申，提出政策一定要了解市府結構，就像家庭收支要平衡，新北目前人均預算最低，若未能全盤了解市政，將嚴重影響財政紀律；並呼籲財劃法行政院版試算表儘速公布，市政建設要回到財政紀律，市府會全盤考量照顧老幼各群。

蘇巧慧反駁說，國民黨版財劃法獨厚台北、犧牲新北，使台北市人均預算變成新北市二倍，她未來將會善用調度資源的能力在財政考量下實踐政見。

選戰啟動 陳世軒：藍白應審慎以對

此外，市議員陳世軒昨接受廣播節目訪問時表示，民進黨提名後，蘇巧慧立即進入選戰模式，蘇巧慧到各選區都是帶著綠營議員跟議員參選人團體行動，他認為，蘇巧慧沒有大家想像中弱，藍白一定要審慎以對。

