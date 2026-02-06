為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宜蘭幽靈連署罷免案 國民黨議員林岳賢涉洩密 被約談交保

    2026/02/06 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導

    國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌，去年六月涉幽靈連署罷免民進黨立委陳俊宇案，已被宜蘭地檢署起訴，檢方追查發現，林明昌之子、宜蘭縣議員林岳賢在搜索前一天，疑在LINE群透露「有人會來搜索」，昨遭檢調以洩密罪搜索約談，宜檢複訊後諭知卅萬元交保，他直呼「天大的冤枉」。吳姓民眾因有滅證、勾串共犯或證人之虞，檢方向法院聲請羈押禁見，經複訊後，亦以卅萬元交保。檢方不排除另有公務員涉案，將向上溯源。

    搜索風聲走漏 不排除公務員涉案

    宜蘭地檢署偵辦陳俊宇遭幽靈連署罷免案，去年四月廿四日發動首波搜索，五月廿一日再約談林明昌等人到案，林明昌諭知八十萬元交保，全案六月廿日偵結，包括林明昌在內共十二人被起訴。

    時隔七個多月，檢方查到林岳賢在四月廿四日搜索行動前一天，即廿三日當天，疑似有在LINE群貼出「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等語，宜蘭地檢署為追查消息來源，昨指揮調查局北部地區機動工作站，約談林明昌、林岳賢父子等人到案。

    檢調兵分多路，一早搜索林明昌父子住處及辦公室，林明昌以證人身分約談後請回，林岳賢則列關係人，移送地檢署複訊，檢方訊後以卅萬元交保；因搜索風聲走漏，宜檢懷疑有公務員洩密，將追溯消息源頭。

    林岳賢並非罷免陳俊宇幽靈連署案被告，卻遭檢調約談，他表示，「協助釐清案情、單純配合調查。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播