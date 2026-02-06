宜蘭幽靈連署罷免案 國民黨議員林岳賢涉洩密 被約談交保

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌，去年六月涉幽靈連署罷免民進黨立委陳俊宇案，已被宜蘭地檢署起訴，檢方追查發現，林明昌之子、宜蘭縣議員林岳賢在搜索前一天，疑在LINE群透露「有人會來搜索」，昨遭檢調以洩密罪搜索約談，宜檢複訊後諭知卅萬元交保，他直呼「天大的冤枉」。吳姓民眾因有滅證、勾串共犯或證人之虞，檢方向法院聲請羈押禁見，經複訊後，亦以卅萬元交保。檢方不排除另有公務員涉案，將向上溯源。

搜索風聲走漏 不排除公務員涉案

宜蘭地檢署偵辦陳俊宇遭幽靈連署罷免案，去年四月廿四日發動首波搜索，五月廿一日再約談林明昌等人到案，林明昌諭知八十萬元交保，全案六月廿日偵結，包括林明昌在內共十二人被起訴。

時隔七個多月，檢方查到林岳賢在四月廿四日搜索行動前一天，即廿三日當天，疑似有在LINE群貼出「不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部」等語，宜蘭地檢署為追查消息來源，昨指揮調查局北部地區機動工作站，約談林明昌、林岳賢父子等人到案。

檢調兵分多路，一早搜索林明昌父子住處及辦公室，林明昌以證人身分約談後請回，林岳賢則列關係人，移送地檢署複訊，檢方訊後以卅萬元交保；因搜索風聲走漏，宜檢懷疑有公務員洩密，將追溯消息源頭。

林岳賢並非罷免陳俊宇幽靈連署案被告，卻遭檢調約談，他表示，「協助釐清案情、單純配合調查。」

