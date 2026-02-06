美眾院委員會通過法案 推美台太空合作

美國聯邦眾議院科學、太空暨科技委員會四日通過一項大型授權法案，納入跨黨派議員提出的「台美太空援助法案」（TASA Act），打破現行美國「一個中國政策」對美台太空合作的限制，不僅將授權美國國家航空暨太空總署（NASA）與台灣直接合作，更首度准許美方太空專業人員派駐台灣。（美聯社檔案照）

美國聯邦眾議院科學、太空暨科技委員會四日通過一項大型授權法案，納入跨黨派議員提出的「台美太空援助法案」（TASA Act），打破現行美國「一個中國政策」對美台太空合作的限制，不僅將授權美國國家航空暨太空總署（NASA）與台灣直接合作，更首度准許美方太空專業人員派駐台灣，協助提升台灣在衛星開發與太空探索的技術能力。

打破一中限制 准許美方太空專家駐台

這項修正案由共和黨眾議員希爾與民主黨眾議員阿莫於去年底共同提出，核心目的在於突破外交政策對科學合作的束縛。提案議員指出，受限於美國現行「一中政策」，美台在太空領域的合作長期受到不必要的限制。

希爾在聲明中強調，這項法案將「為民用航太領域的美台合作打開大門」。法案明確賦予NASA及國家海洋暨大氣總署（NOAA），與台灣國家太空中心（TASA）直接合作的法源依據與權限，合作範圍將涵蓋衛星計畫、太空探索、大氣研究，以及氣象計畫等互利領域。

法案中最具突破性的條款，是建立雙方人員交流的具體管道。法案規定，未來將允許美方專業人員以自願方式，派駐台灣的太空機構，意味著台灣將能獲得NASA與NOAA第一手的專業知識與技術支持，對於台灣正積極發展的太空產業而言，猶如注入一劑強心針。

希爾表示，隨著台灣持續推動其太空計畫，這項合作不僅展現堅實的美台夥伴關係，也具體彰顯美國對印太區域盟友的承諾，並能進一步鼓勵台灣持續投資太空發展。

台灣近年來已將太空產業視為國家戰略發展重點，二〇一九年啟動「太空三期計畫」，預計十年內投入二五一億元台幣，打造完整的太空產業鏈。為加速進程，政府於二〇二三年宣布加碼超過四百億預算，專注於低軌通訊衛星的研製、國家發射場的規劃，以及高階人才培育。此次美國國會修法，將有助於台灣自主發展的技術與國際頂尖標準接軌。

此次通過的條款，是附屬在NASA的大型授權法案之下。該法案總授權金額達二四四億美元（約七七三五億元台幣），要求美國政府制定明確策略，推進在近地軌道的發展方向。

眾院科學、太空暨科技委員會主席巴賓（Brian Babin）在審議時直言，中國正大舉投資太空領域，美國強化與台灣等技術盟友的合作，被視為鞏固印太地區戰略優勢的關鍵環節。

