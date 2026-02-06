川習通話》華府智庫：川普4月訪中 習想搶先定調台灣議題

「川習通話」前天深夜再次登場，並觸及台灣議題；華府智庫分析，為迎接川普四月訪問北京，習近平試圖設下對台議題的討論基調，表明中方將嚴肅談論台灣問題的立場。圖為去年10月30日，川普與習近平在南韓釜山會面。（法新社檔案照）

中國國家主席習近平四日在與美國總統川普通話中，強調台灣是「中美關係中最重要問題」。專家分析，為迎接川普四月訪問北京，習近平試圖設下對台議題的討論基調，表明中方將嚴肅談論台灣問題的立場。

何瑞恩：習表達台灣議題至關重要

華盛頓智庫布魯金斯研究所的約翰．桑頓中國中心主任何瑞恩向紐約時報指出，習近平的表態「明顯具有針對性」，顯然意在通話當下申明立場，同步對國內和川普展現出自己對台灣議題的重視。

何瑞恩認為，習近平是想要向川普傳達，「當你四月到訪，準備好進行一場關於台灣的嚴肅會談，因為這項議題對我而言，至關重要」。

兩國對本次通電著重的議題並不一致。中國外交部的三段聲明中，台灣獨佔其中一個段落，顯示出北京視台灣問題為核心；白宮、國務院雖未發布官方聲明，但川普發布的貼文，僅提及台灣為多項議題之一，強調的是與習近平的私人交情和中國採購美國能源、農產品的貿易議題。

葛來儀：習僅盼川普對台軍售謹慎

習近平尤其關切美國對台軍售情形，敦促美方「務必慎重處理」。川普政府才在去年十二月批准對台總額逾一一一億美元（約三五〇〇億台幣），涵蓋M109A7自走砲、海馬士長程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈等武器的大型軍售。

華府智庫馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀向中央社表示，習近平表達對美國軍售台灣的關切，但只是呼籲川普謹慎行事，而非堅持要求停止軍售，顯示中方不希望在峰會前看到更多對台軍售。

美國CNBC引述政治風險諮詢機構歐亞集團的中國事務負責人、前美國國務院副助理國務卿米德偉看法，指中國試著避免做出任何舉動危及川普四月訪問計畫的同時，似乎也在提醒華府「紅線劃設之處」。

分析家也注意到，此次通話未提及中國近期與日本的外交摩擦，顯示美中關係過去幾個月已有改善。紐約投資銀行Evercore ISI首席中國宏觀分析師王尼奧（譯音）表示，「雙方新聞稿基調一致正面，這對二〇二六年後的美中關係是個好兆頭」。

