川習通話》國安官員：習近平內外失靈急電川普 台灣只是藉口

「川習通話」前天深夜再次登場，並觸及台灣議題；國安官員分析，中國國家主席習近平近期二度致電美國總統川普，都反映出北京當局對內外局勢的強烈不安，中國正面臨整體軍力的「氣虛」，加上「最鐵」盟友委內瑞拉、伊朗動盪，導致中方必須再祭二千五百萬噸大豆作為「漫遊通話費」，台灣其實只是北京向美方「開支票」的藉口，讓北京能以此尋求對美方及國際社會的折衝。

習想展示大權依然在握表象

國安官員指出，這次通話同樣由北京主動發動，一貫地將台灣議題列入，與先前不同的是，當前中國面臨軍方「大清洗」的動盪，四十位上將只剩二位，使整體軍力呈現「氣虛」，加上北京視為「最鐵」的戰略夥伴委內瑞拉、伊朗情勢動盪，也讓北京備感壓力，因此相繼接待英國首相施凱爾、烏拉圭元首，以及在「川習通話」前先與俄羅斯總統普廷視訊，本質上是想向外界展示其依然「硬朗」、穩定且大權在握的表象。

國安官員認為，這通電話反映出北京對內外局勢的強烈不安。面對的外部壓力仍未止歇，國際和美國的動作，都是為了防堵中方及其戰略夥伴帶給大家的威脅，這也是北京必須申請通話的主因，台灣只是北京其中一個藉口，藉由以「要對台灣怎樣」或「不對台灣怎樣」，甚至要求對方「不能跟台灣怎樣」，作為與美方及國際社會折衝的理由，實際是要開支票向川普承諾「我會做這些、那些」。

北京循各種管道擋台美軍購

針對習近平宣稱在通話中要求美方務必慎重處理對台軍售，國安官員分析，北京近來對「美台軍售」及「台美高科技供應鏈合作」極其掛意，當然是因為深知台灣八年一﹒二五兆元的戰略規劃，已實質對其近年在台海及島鏈周邊的部署形成結構性衝擊，北京也將民主國家基於供應鏈安全、效率及重塑對各方有利國際市場的努力，視為對其在高科技競逐上「卡脖子」，因此北京正循各種管道，影響台灣特定團體及政治人物，杯葛軍購、阻止台美供應鏈合作。

國安官員說，可預期未來幾個月，「軍購」、「台美供應鏈合作」（關稅）仍是北京核心瞄準的兩大目標，習近平承諾對美採購大豆，顯然是自以為多買一些大豆就能誘使川普做些什麼、改變什麼，但這兩大目標正巧攸關美國及全球民主集團的核心利益近期美方發布的《國家安全戰略》（NSS）與《國防戰略》（NDS）早已揭示，美方對台灣的全球戰略利益有清楚認知，台灣在高科技供應鏈的角色攸關各國生死，印太島鏈的安全不容侵犯、沒得商量，北京必須回到這個軌道對話，才會產生實質利益。

