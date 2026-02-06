共機擾台激增23% 顧立雄籲各版本國防特別條例儘速一併付委

國防部長顧立雄示警，共軍正試圖形塑台海「內海化」假象，面對威脅加劇，他呼籲讓近期在立法院卡關的國防特別預算條例，包括行政院版及其他可能版本的國防特別預算條例儘速一併付委，一起討論。（資料照）

面對中共敵情威脅日益嚴峻，國防部長顧立雄示警，共軍正試圖形塑台海「內海化」假象，面對威脅加劇，他呼籲讓近期在立法院卡關的國防特別預算條例，包括行政院版及其他可能版本的國防特別預算條例儘速一併付委，一起討論、審查。

顧立雄近日在媒體餐敘中揭露最新數據指出，去年共機各型主輔戰機及無人機，頻繁逾越中線並進入我西南及東部空域，達到三七六四架次，相較前年的三〇六六架次成長約廿三％；各型作戰艦亦有二千六百四十艘次駛入我應變區，較前年增加約七％。

共軍形塑台海「內海化」 威脅加劇

顧立雄指出，過去一年，共軍運用綜合軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊及認知作戰等手段，意圖以更繁複、精準的行動威懾我國。中共更常態性在金馬外離島禁限制水域及海峽中線周邊從事執法巡查，意圖形塑「台海內海化」假象，並搭配資安威脅、網攻駭侵，綜合政治、經濟、心理等多重面向實施統戰滲透。

扶植國防產業 創造九萬工作機會

為因應共軍「由演轉戰」的可能威脅，並強化不對稱戰力，國防部提出二項特別預算，包括已三讀通過的因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算，以及條例仍待立院審查的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，其中規劃由國內自製廿一萬架無人機、無人艇一千餘艘。顧立雄說明，此舉考量扶植國防產業及打造「非紅供應鏈」的必要性，防杜紅色供應鏈滲入，確保關鍵系統與零組件的穩定性，預計可創造超過四千億元產值及九萬名工作機會。

除國防自主，顧立雄也帶來美方軍購好消息。他證實，若今年度總預算順利通過，M1A2T戰車今年可全數解繳；海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、MQ-9B無人機，以及美方最新的彈簧刀三〇〇無人機、ALTIS 600M無人機等，都會在今年陸續分批交運。他強調，希望能儘速籌獲迫切需要的關鍵武器裝備，展現自我防衛決心；針對特別條例草案，他也公開呼籲不論是行政院版或其他版本，都希望能儘速一併付委，讓朝野一起討論、審查。

